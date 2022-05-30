6月身障音樂會 生命鬥士共享佳音

即將進入蟬鳴季節的6月初夏，由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，邀請您一起來台中聆聽身障音樂鬥士張祈佳、許育瑋、鍾方晨譜出的夏日樂章。

6月1日（三）晚上7時在梨子咖啡館，罕病音樂才女張祈佳期待以撥奏弦鳴清亮的樂音，與大家分享她熱愛音樂的生命歷程。

身為歌舞伎症候群罕病患者，伴有中度智能、骨骼異常及心臟疾缺陷多重障礙，常年與病魔對抗的張祈佳，沒有因先天的設限而放棄，就讀中特時接觸陶笛，之後學習曼陀林，畢業後考上街頭藝人，要將在音韻中獲得的喜悅分享給大家。

6月4日（六）晚上8時在安可喬治海鮮餐廳，全盲音樂才女鍾方晨將以彈指流瀉的琴音，分享屬於她的生命進行曲。

因早產導致視網膜病變而全盲的鍾方晨，在啟蒙老師陳蔚綺帶領下學習古典鋼琴，畢業於台灣藝術大學音樂系理論作曲組。現任台北市視障者家長協會編曲，盲福會生命光藝術團女中音和鋼琴伴奏，一路以來在黑白鍵之間譜出不凡的音樂之路。

6月18日（六）晚上8時在安可喬治餐廳，勇敢追夢的多障唐氏症樂手許育瑋，將為大家吹奏出最美的生命樂章。

唐氏症患者許育瑋擁有全國20個縣市街頭藝人證照，擅長的電子琴、陶笛、電子吹管、薩克斯風演奏。他熱衷關懷弱勢公益表演及校園生命教育，也常在國道清水服務區及台中榮總表演，吹奏的樂音打動人心，撫慰了病患及家屬。

陳蔚綺結合特色餐廳的共襄盛舉，為身障音樂工作者創造更多表演的機會與舞台，期待您的參與，聆聽生命的甘苦，以祝福的掌聲鼓勵他們對夢想的堅持。

罕病音樂才女張祈佳與大家分享曼陀林美妙的樂音。主辦單位／提供