快訊

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月身障音樂會 生命鬥士共享佳音

聯合新聞網／ 台北訊
全盲音樂才女鍾方晨彈奏動人的生命樂章。主辦單位／提供
全盲音樂才女鍾方晨彈奏動人的生命樂章。主辦單位／提供

即將進入蟬鳴季節的6月初夏，由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，邀請您一起來台中聆聽身障音樂鬥士張祈佳、許育瑋、鍾方晨譜出的夏日樂章。

6月1日（三）晚上7時在梨子咖啡館，罕病音樂才女張祈佳期待以撥奏弦鳴清亮的樂音，與大家分享她熱愛音樂的生命歷程。

身為歌舞伎症候群罕病患者，伴有中度智能、骨骼異常及心臟疾缺陷多重障礙，常年與病魔對抗的張祈佳，沒有因先天的設限而放棄，就讀中特時接觸陶笛，之後學習曼陀林，畢業後考上街頭藝人，要將在音韻中獲得的喜悅分享給大家。

6月4日（六）晚上8時在安可喬治海鮮餐廳，全盲音樂才女鍾方晨將以彈指流瀉的琴音，分享屬於她的生命進行曲。

因早產導致視網膜病變而全盲的鍾方晨，在啟蒙老師陳蔚綺帶領下學習古典鋼琴，畢業於台灣藝術大學音樂系理論作曲組。現任台北市視障者家長協會編曲，盲福會生命光藝術團女中音和鋼琴伴奏，一路以來在黑白鍵之間譜出不凡的音樂之路。

6月18日（六）晚上8時在安可喬治餐廳，勇敢追夢的多障唐氏症樂手許育瑋，將為大家吹奏出最美的生命樂章。

唐氏症患者許育瑋擁有全國20個縣市街頭藝人證照，擅長的電子琴、陶笛、電子吹管、薩克斯風演奏。他熱衷關懷弱勢公益表演及校園生命教育，也常在國道清水服務區及台中榮總表演，吹奏的樂音打動人心，撫慰了病患及家屬。

陳蔚綺結合特色餐廳的共襄盛舉，為身障音樂工作者創造更多表演的機會與舞台，期待您的參與，聆聽生命的甘苦，以祝福的掌聲鼓勵他們對夢想的堅持。

罕病音樂才女張祈佳與大家分享曼陀林美妙的樂音。主辦單位／提供
罕病音樂才女張祈佳與大家分享曼陀林美妙的樂音。主辦單位／提供

多障唐氏症樂手許育瑋（右）的音樂路上著陳蔚綺老師的支持。主辦單位／提供
多障唐氏症樂手許育瑋（右）的音樂路上著陳蔚綺老師的支持。主辦單位／提供

唐氏症 患者 街頭藝人

相關新聞

四縣市大雨特報 氣象局：宜蘭有大雷雨發生

對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對新北、桃園、新竹、宜蘭等四縣市發布大雨特報，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

唾液快篩就近買！超過6,400家7-ELEVEN、康是美明開賣

家有幼兒、害怕戳鼻腔快篩的民眾又有新的採購選擇！7-ELEVEN與康是美發揮整合採購優勢，自5月31日晚間起，7-ELE...

熱翻！今高溫達36度 吳德榮：明午後嚴防大雷雨

中央氣象局表示，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及...

立院三讀 微型電動二輪車須投保強制車險

立法院今三讀通過修正「強制汽車責任保險法」部分條文，規定微型電動二輪車納入強制汽車責任保險承保範圍；投保義務人在保險期間...

31日鋒面及西南風影響易有雷陣雨 大台北防豪雨

氣象局今天表示，明天鋒面接近及西南風影響，苗栗以南不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，大台北則可能會有局部大雨或豪雨；預計6月...

中部青蔥最大產地彰化災損約五成 未來蔥價老天作主

梅雨連綿多日，這兩天放晴，青蔥腐根乾葉，出現較明顯的災損；彰化縣最大集散地溪湖鎮的鎮農會今表示，青蔥運銷價每公斤50元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。