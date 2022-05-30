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唾液快篩就近買！超過6,400家7-ELEVEN、康是美明開賣
家有幼兒、害怕戳鼻腔快篩的民眾又有新的採購選擇！7-ELEVEN與康是美發揮整合採購優勢，自5月31日晚間起，7-ELEVEN與康是美將陸續於超過6,400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，限量25萬劑，售完為止。
7-ELEVEN自5月31日晚間起於超過6,000間有藥商執照許可指定門市、康是美自6月1日起於約400間門市，限量開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每劑售價175元（數量有限，售完為止）。
同時，為了便利民眾採購、減少白跑一趟的困擾，7-ELEVEN也建議民眾預先於OPENPOINT App的「防疫補給站」專區查詢存貨，除了提供「快篩試劑」數量查詢外，更有「口罩」、「防疫用品」、「保健品」共架構4大類別，一鍵輕鬆查詢鄰近門市相關商品項目及數量（數量以各門市實際可販售數量為準）。
而為響應低接觸支付，7-ELEVEN與康是美皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0等3大支付工具結帳，OPENPOINT會員更可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元，便利又安心。
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