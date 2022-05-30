慢性病患憂染疫不敢回診 醫師提醒勿擅自停藥

診所醫師發現近期有慢性病患擔心染疫風險，不敢到診所看診、拿藥，提醒慢性疾病擅自停藥恐有併發症風險，萬一染疫也會是高風險族群，務必與常看診的家庭醫師保持聯繫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，高雄市長陳其邁多次在防疫記者會上提醒，有慢性疾病的民眾在快篩陽性時，到診所看診除了健保卡、陽性快篩試劑，還要攜帶慢性病處方簽，以利醫師評估是否需要、合適開口服抗病毒藥物。

高雄縣醫師公會理事長、在診所執業的王宏育今天接受中央社記者採訪表示，有不少高血壓、糖尿病等慢性病患者，擔心到診所看診增加染疫風險，不敢到診所看病、拿藥。

但王宏育提醒，慢性疾病擅自停藥，可能會有併發症風險，如高血壓不吃藥有中風風險、糖尿病不吃藥嚴重可能造成要洗腎等。如果擔心染疫，可以利用電話或視訊，跟平常看診的醫生討論，再委請親友領藥。

王宏育指出，慢性病患染疫通常都是高風險病患，會希望盡快投藥，這樣就可以減少變重症的機率，也可以避免住院、減輕醫護負擔。例如他今天上午看診快篩陽性病患，透過Line通訊，診斷3人有風險，需盡快開藥，再請藥師協助配送。

王宏育也拍攝影片示範輝瑞口服抗病毒藥「倍拉維」的服用方式，照包裝一天吃一排，依太陽、月亮標示早晚服用。一般人一次吃3顆，包含白色1顆、紅色2顆；腎功能不好的人，則應遵照醫囑，服用白色1顆、紅色1顆。

至於如何自己判定症狀是否嚴重，王宏育說，如果平常有高血壓，但居家照護期間血壓突然變低，或血氧濃度低於94，或者有突然吃不下飯等情況，就要趕快跟醫師連絡，確定是否需要進一步診療。

有不少民眾染疫、覺得不舒服會想到大醫院看診，王宏育說，高雄有500間基層醫診所加入居家照護體系，民眾可以找平常熟悉的家庭醫師討論，更熟悉用藥史、病患情況，評估是否適合、需要使用抗病毒藥物。

王宏育表示，自己的病患一來，就能馬上判斷是不是有異常狀況，也知道腎功能如何、是否需要調整用藥劑量，這樣對醫師診察、病患健康都好。