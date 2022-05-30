換購電動機車6月10日起最高獎勵2000元 申請資格看這裡

為減碳降空汙，今年民眾淘汰老舊機車換購電動機車，將獲得環保署發放的「溫室氣體減量效益」，且可以用來買賣，環保署今天宣布，交易媒合平台6月10日上線，新竹科學園區管理局、新竹縣環保局已分別提出每輛1500元及2000元的收購計畫，民眾賣出一個月內就可獲得款項。

環保署統計，每輛老舊機車汰換為電動機車約有2.3萬公噸二氧化碳當量的減碳效益，可提供環評開發單位或地方政府用於溫室氣體增量抵換；今年初沒有開發單位提出「溫室氣體增量抵換取得計畫」，民眾可選擇將換購電動機車的減碳效益直接給環保署，並取得1000元獎勵金，民眾也可以先不領取環保署獎勵金，等媒合平台上線再決定。

環保署環管處長蔡玲儀今天表示，目前統計今年已有5700多名民眾選擇領取環保署1000元獎勵金，但也很多民眾期待使用媒合平台，環保署5月16日訂定「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，有三大類可成為買方，分別是環保署環評審查的開發單位、地方縣市政府，還有地方政府環評審查的開發單位。

目前已有兩家買方提出申請並通過審核，第一是新竹科學園區管理局，預計分兩年收購10萬輛，每輛1500元，無論車籍在哪個縣市都可購買；第二是新竹縣環保局，預計收購400輛，每輛2000元，但車籍限在新竹縣。

蔡玲儀表示，過去老舊機車汰換為電動機車每年約4萬至5萬輛，因此竹科規畫2年收購10萬輛應該足夠，但也希望更多民眾參與，如果交易狀況非常迅速，也會盡快邀請其他開發單位進場收購；未來評估擴大購買範圍，例如淘汰老舊貨車換購電動貨車，也可以獲得減碳效益。

環保署副署長沈志修表示，減少運輸排碳是2050年淨零路徑重要策略，對空品提升也有幫助，目前台灣約有1400萬輛機車，電動機車占比不到4%，但市售率逐年提升，希望優先淘汰96年以前出廠的老舊機車，約300多萬輛要逐年減少。

新竹縣環保局副局長郭維珍表示，開發案難免會造成環境負面影響，為了率先響應政策並減少環境衝擊，新竹縣特別編列經費，預計可以達到920公噸二氧化碳當量的減碳效益。

竹科管理局主任秘書游靜秋表示，希望在這樣的機制下達到環境永續、經濟發展雙贏的局面，竹科已發布2050淨零排放目標及策略，並致力節能、節水、綠能及綠色運輸。