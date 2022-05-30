雲林毛豆田泥濘一片無法採收 農民：無語問蒼天
雲林縣北港鎮因連日降雨，毛豆田泥濘不堪，農機具強行下田採收，將造成5成農損，不採收豆莢即將過採收期枯黃，現在仍有58公頃毛豆尚未採收，農民面臨兩難；但此狀況與天然災損定義有些許出入，恐無法認定，昨立委蘇治芬已會同台南農改場到場勘災，今縣府也表示，已函請農糧署判定災害救助標準。
「原本今年可以正常收成，這下真的無語問蒼天了」，鄧姓農民無奈表示，上周連日降雨，造成農田泡水泥濘，現在只能眼睜睜看著毛豆逐漸成熟再轉黃，卻無法下田採收，因為農機具一旦下田就會破壞兩旁土輪，也會輾損豆莢，約有5成農作物會被輾進土裡無法採收，連帶事後還要再花一筆錢整地。
立委蘇治芬昨天與台南農改場場長楊宏瑛、副研究員吳昭慧到場勘災，蘇治芬表示，北港契作毛豆70公頃，目前已採收12公頃，但近日有農民反映，因大雨導致土壤泥濘，農機具下田採收損耗率極高，2旁作物都會被輾進土裡，盼農改場提出辦法解決農民困境。
楊宏瑛建議，可以參照嘉義地區會勘標準，因田區泥濘，農機具採收會將輪胎旁豆株壓損，初估受損約有5成，可將採收後田間豆莢留存率，換算成損失率，用來判斷是否達救災標準。
農業處農業發展科科長葉蘭芬說，今年北港毛豆採收災情是因農田泥濘，農機具下田採收損耗率過高，並非直接受到天災影響，所以農業處今天已函文農糧署，請示災害認定標準，若符合救助標準，將立即到場勘災並協助申請災害救助。
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