他問出門2小時要關冷氣？ 網看細節諷：住冰箱算了

台灣最近天氣炎熱，許多人在家受不了會打開冷氣機，不過有一名號稱冷氣開整天的網友就好奇，如果只是出門1到2小時需不需要關冷氣。許多網友看了紛紛嘲諷，「打開冰箱，住進去就不用關了」。

原PO在PTT上以「冷氣出門1～2小時要關嗎？」為題表示他每天冷氣都開16度，基本上24小時都開著從來沒關過，但有時想說救救北極熊並好奇問道，「是不是出門1～2小時那種，跑個跑步或買東西，應該關冷氣還是其實開著就好？這樣有比較省電嗎？」

網友紛紛留言，「沒差多少」、「再啟動太傷」、「不用關」、「不用關，調到28度就好」、「雖然不缺電，但是都別開比較省」、「關吧，你又不一定回得了家」、「關啊，幹嘛不關，除非你能保證冷氣不外洩」。

許多網友把焦點放在原PO設定的溫度，嘲諷「26就夠冷了還16」、「打開冰箱，住進去就不用關了」、「為了出電梯也能吹，我大門也開著」、「門開著，這樣你出門也吹的到了」、「我連冰箱門都打開，冷氣調到15度給你參考」、「為了溫室效應，當然是冷氣開了門窗打開啊」、「看你月薪啊」、「記得把門打開，超省」。

事實上如是變頻空調，無需短期開開關關冷氣，而台電也一直有宣導如何開冷氣省電，首先將冷氣溫度調到26~28度，並搭配電風扇，有助室內空氣流通，第二是定期清洗冷氣濾網，第三是確實做到關窗、關門，避免冷氣外流，第四則是冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%。如果是長期使用冷氣，建議可改用變頻且能源效率1級冷氣，才能更省電。