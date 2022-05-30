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洋香瓜、苦瓜災損嚴重 協助農民復耕 才能抑制物價上漲

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察洋香瓜災損情形，災損相當嚴重。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察洋香瓜災損情形，災損相當嚴重。記者林宛諭／攝影

上周豪雨造成彰化縣洋香瓜、苦瓜等農作物受損嚴重，彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察災損情形，王惠美說，農民災損率至少三成以上，希望農委會能儘速補助，否則農作物損失慘重，市場供貨少，蔬果一定會漲價，要讓農民盡快復耕，才能抑制蔬果物價上漲。

王惠美今天會同永靖鄉農會理事長詹日新、總幹事陳翠玲、永靖鄉公所主秘林惠君、農業處長邱奕志等人前往視察洋香瓜、苦瓜等農作物災損情形。

王惠美說，受雨季影響，從上一波受災的荔枝、龍眼、西瓜，到這波洋香瓜、苦瓜等種類不少，4月底中央有公告天然災害參數，不用像以前必須到受災達20%才能認定為災害，所以近日農民若有災損要拍照，要先向公所申報，等到中央將彰化納入補助項目後就可獲補助 。

種植洋香瓜的農民高垂農說，這是10年來的第一次遇到這樣的農損，連日豪大雨，淹水嚴重，一出太陽，瓜又開始腐爛，甜度也降低，今年損失約七成，以往收成好時二分地洋香瓜約可賣40幾萬，去年收成也有20多萬元，今年收成最多僅剩6、7萬元，可說是血本無歸。

永靖鄉蔬菜班第五班班長魏新坤說，大家損失都很慘重，本來都快收成了，一大家子都要靠這些，現在都沒了，肥料又漲價、菜苗也貴，復耕後還要2個月才能採收。

種苦瓜的農民友林秋妙說，以前一分地可以賣30、40萬元，今年可能收不到5、6萬，苦瓜掉滿地，裂果的也都沒用了。

王惠美說，彰化縣洋香瓜、香瓜種植面積約100公頃，苦瓜種植面積約67公頃，

尤其5月26、27日的大豪雨，雨量達300毫米，洋香瓜、苦瓜等受災率至少達3成以上，有的甚至僅剩十分之一可採收。

王惠美說，現在每公頃的災害補助約5.1萬元，一分地有的農民原可賺30、40萬元，現在僅能拿到5000多元補助，加上連肥料都漲價，希望中央依照天然災害參數補助辦法，將彰化縣的洋香瓜、苦瓜等納入補助項目，協助農民復耕，才能避免蔬果等物價上漲。

彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察苦瓜災損情形，許多苦瓜在大雨後落果、裂果、腐爛，損失慘重。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察苦瓜災損情形，許多苦瓜在大雨後落果、裂果、腐爛，損失慘重。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察苦瓜災損情形，許多苦瓜在大雨後落果、裂果、腐爛，損失慘重。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察苦瓜災損情形，許多苦瓜在大雨後落果、裂果、腐爛，損失慘重。記者林宛諭／攝影

農民

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