快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨瓜損傷農 82歲西瓜大王「福伯」嘆：很難回本！

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
福伯兩夫妻每年種的大西瓜都是自產自銷。記者吳傑沐/翻攝
福伯兩夫妻每年種的大西瓜都是自產自銷。記者吳傑沐/翻攝

苗栗縣知名的白沙屯西瓜，現已開始進入採收期，但日前連續多天的降雨造成損害，這兩天放晴後瓜田裡的大西瓜，很多都有水傷，產量短少，初估僅去年6成，體型也較小，當地山邊地區有白沙屯西瓜大王稱號、年過8旬的福伯苦嘆：「今年很難回本了！」

10多年來，堅持以「白沙屯西瓜」品牌幫瓜農打知名度的白沙屯媽祖網路電視台，趁白沙屯媽祖進香結束了，超好吃西瓜已進入產季，今天也將福伯採收西瓜影片上傳You Tube，但立刻有網友也留言「今年瓜農損失慘重、連工錢都保不了」幫瓜農發聲。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，白沙屯西瓜產地主要是西湖溪以南到白沙屯的鐵路以西國有地，所生產的西瓜有明顯「沙」的口感，甜度也很夠，幾十年以來都很受好評。今天上午他前往福伯的西瓜田拍攝推廣影片，發現西瓜體型都在22台斤上下，超過30台斤的很少，平均體型較去年小，附近其他瓜田裂果的很多，保住成本都有問題。

今年已82歲、本名王忠義的福伯說，其父親50歲就過世，他從19歲就在家裡接下種西瓜的農務至今，都沒外出工作過，生活很清苦，西瓜好壞他一眼就能看出來，好不好吃也能用手指敲一敲就聽得出來，以前因為曾多次拿到農會的西瓜比賽頭獎，才會被叫是白沙屯西瓜大王。

「種西瓜全靠天吃飯」，他說，今年栽種700棵瓜苗，結成期卻遇上風吹雨打，初估收成少了四成，損失很大，而瓜苗、肥料、除草劑價錢又年年上漲，雖然為了避免中間商砍價，他都和老伴在清海宮北側的田邊路旁樹蔭下自產自銷，目前以每台斤賣20元，還是很難回本。

福伯兩夫妻下田採收大西瓜後，也合力抬到田邊叫賣，非常辛苦。記者吳傑沐/翻攝
福伯兩夫妻下田採收大西瓜後，也合力抬到田邊叫賣，非常辛苦。記者吳傑沐/翻攝

西瓜 白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽祖超魅力 業者備2000包祈福鹽索取一空

影／彰化9公頃小玉西瓜泡湯 瓜農哽咽：資產投入全沒了

感謝護轎 清水警獲贈Q版白沙屯媽祖口罩

「消暑雙寶」西瓜、鳳梨熱賣 雲林縣府忙促銷

相關新聞

紫外線消毒燈熱銷 消保處檢測光學危害皆達高度風險

疫情持續延燒，標榜消毒、快速殺菌之「紫外線消毒(殺菌)燈」成為熱銷防疫商品。但也發生托嬰中心使用紫外線消毒燈不當，導致幼...

熱翻！今高溫達36度 吳德榮：明午後嚴防大雷雨

中央氣象局表示，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及...

熱到睡不著 全球暖化讓每年平均睡眠減少44小時

夜晚天氣炎熱輾轉難眠？最近科學家研究指出，更頻繁的乾旱、熱浪等極端氣候，正影響大家的睡眠品質，每年讓我們的睡眠時間減少 40 幾個小時。

雲林毛豆田泥濘一片無法採收 農民：無語問蒼天

雲林縣北港鎮因連日降雨，毛豆田泥濘不堪，農機具強行下田採收，將造成5成農損，不採收豆莢即將過採收期枯黃，現在仍有58公頃...

洋香瓜、苦瓜災損嚴重 協助農民復耕 才能抑制物價上漲

上周豪雨造成彰化縣洋香瓜、苦瓜等農作物受損嚴重，彰化縣長王惠美今天到永靖鄉視察災損情形，王惠美說，農民災損率至少三成以上...

大雨瓜損傷農 82歲西瓜大王「福伯」嘆：很難回本！

苗栗縣知名的白沙屯西瓜，現已開始進入採收期，但日前連續多天的降雨造成損害，這兩天放晴後瓜田裡的大西瓜，很多都有水傷，產量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。