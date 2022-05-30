大雨瓜損傷農 82歲西瓜大王「福伯」嘆：很難回本！

苗栗縣知名的白沙屯西瓜，現已開始進入採收期，但日前連續多天的降雨造成損害，這兩天放晴後瓜田裡的大西瓜，很多都有水傷，產量短少，初估僅去年6成，體型也較小，當地山邊地區有白沙屯西瓜大王稱號、年過8旬的福伯苦嘆：「今年很難回本了！」

10多年來，堅持以「白沙屯西瓜」品牌幫瓜農打知名度的白沙屯媽祖網路電視台，趁白沙屯媽祖進香結束了，超好吃西瓜已進入產季，今天也將福伯採收西瓜影片上傳You Tube，但立刻有網友也留言「今年瓜農損失慘重、連工錢都保不了」幫瓜農發聲。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，白沙屯西瓜產地主要是西湖溪以南到白沙屯的鐵路以西國有地，所生產的西瓜有明顯「沙」的口感，甜度也很夠，幾十年以來都很受好評。今天上午他前往福伯的西瓜田拍攝推廣影片，發現西瓜體型都在22台斤上下，超過30台斤的很少，平均體型較去年小，附近其他瓜田裂果的很多，保住成本都有問題。

今年已82歲、本名王忠義的福伯說，其父親50歲就過世，他從19歲就在家裡接下種西瓜的農務至今，都沒外出工作過，生活很清苦，西瓜好壞他一眼就能看出來，好不好吃也能用手指敲一敲就聽得出來，以前因為曾多次拿到農會的西瓜比賽頭獎，才會被叫是白沙屯西瓜大王。

「種西瓜全靠天吃飯」，他說，今年栽種700棵瓜苗，結成期卻遇上風吹雨打，初估收成少了四成，損失很大，而瓜苗、肥料、除草劑價錢又年年上漲，雖然為了避免中間商砍價，他都和老伴在清海宮北側的田邊路旁樹蔭下自產自銷，目前以每台斤賣20元，還是很難回本。