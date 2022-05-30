紫外線燈不當使用 恐肇白內障與紅斑

不當使用紫外線消毒燈，恐造成白內障與皮膚紅斑！行政院消保處30日公布抽測市售紫外線消毒燈的結果，雖然品質檢測都符合國家標準，但全數的產品UV光危害仍屬於高度風險，不當使用恐造成身體影響。消保官陳瑾儀呼籲，民眾開燈後，應迅速離開消毒區域，並切記不要當作一般照明燈使用。

光害有高度風險

過去曾傳出，托嬰中心使用紫外線消毒燈不當，導致兒童角膜炎與皮膚紅腫的事件，消保處就至實體店面與電商平台抽樣10件紫外線燈產品，進行查核。結果發現，品質檢測結果雖全數符合國家標準，但此10件光化學UV危害皆為高度風險、6件的藍光危害為低度風險，不當使用恐造成身體危害。

陳瑾儀指出，光化學UV高度風險代表，即使民眾只是經短暫期間或瞬間曝露，仍可能影響皮膚及眼睛；而藍光危害則是「低度風險」，可能影響視網膜。

消保處呼籲，民眾務必選購標示完整的紫外線消毒燈，並詳閱警語或使用注意事項，如「無人及無動植物的環境下使用」、「開啟中應離開照射空間」或「切勿直視紫外線光源」等，且人體經紫外線照射可能產生皮膚紅斑及眼睛白內障，請勿將紫外線燈當作照明燈使用。

警告標示大不足

此外，本次抽測的紫外線消毒燈僅有4件有偵測到人體就關閉的功能，而只有1件燈具上有明確標示「應在無人、無動植物的情況下使用」與「勿作為捕蚊燈或一般照明燈使用」等警告標語。而在製造年份、原產地等商品標示不合格者共計有6件。

針對上述抽測的結果，消保處將要求經濟部加強對消費者宣導外，並研議於國家標準增加「人體偵測關閉保護機制」及在商品「本體」標示警語的可行性，避免消費者誤用。

陳瑾儀更呼籲，民眾應避免兒童使用紫外線燈，以免孩童暴露於風險中；而且部分消毒燈如果使用低壓汞燈（燈管看似日光燈管，但是為透明的管身），且沒有標示為「無臭氧」的話，民眾應在燈具消毒完成後，保持通風30分鐘後，再進入消毒的區域。

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