影／彰化9公頃小玉西瓜泡湯 瓜農哽咽：資產投入全沒了

進入梅雨季，中部上周連續豪雨多日，昨天又出大太陽，造成彰化的小玉西瓜水傷嚴重，損失慘重，瓜農今天採收西瓜剖開看到內部泛黑欲哭無淚，果菜市場無法收購，瓜農哽咽，「所有資產都投資在這裡了，損失粗估200萬該怎麼辦。」

鹿港瓜農何政嘉每年向台糖承租土地種小玉西瓜，面積有9公頃多，因品質好，都提供給彰化、員林果菜市場，何妻表示，上周知道大雨將來，早就準備不織布覆蓋，雨剛停時也密切注意瓜況，當時甜度還有12度，所以昨天聯繫果採市場來載貨，誰知昨天下午出大太陽，一夕之間西瓜全損壞，若賣出去只會打壞名聲。

何政嘉表示，彰化的小玉西瓜幾乎都由他們供貨，10多年來沒碰過這樣的嚴重災損，西瓜外觀看起來沒有怎樣，但剖開水傷嚴重，今天和妻子在瓜田裡逐一檢查，損壞的都只能丟掉集中起來當肥料。

何妻解釋，端午節將至，許多消費者買來要放到端午節左右拜拜，但這樣水傷的西瓜根本無法多放一天，加上他們屬於大盤商，到消費者手上可能又要3天左右，買到的人恐怕最後只能當垃圾將西瓜丟掉，實在不想讓消費者買得冤枉。