端午連假國旅冷清 旅宿業者：砸鍋賣鐵在苦撐

受到本土疫情爆發影響，今年端午連假旅遊業幾乎停擺，團客趨近於零，散客僅剩下原本正常的三四成，業者表示，從業多年沒遇到這樣的情況，形容現在是「砸鍋賣鐵」在苦撐。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，端午連假的旅遊狀況，跟沒有疫情時比較，減少了約六、七成；但若跟去年比較，是一樣的慘；他說，以旅遊訂房來說，要不要促銷都很尷尬，但如果原本房價為1萬元，因應疫情，變成5000元還能吸引一些人，他認為業者應該針對房價做些調整與應變。

他表示，若飯店降價促銷，確實很為難，因為早期已經訂房的旅客房價略高，現在要降也不是、不降也不是，業者頭疼；但現在的狀況，是應該要想辦法留住客人，若能因此提升住房率一到兩成，對業者來說，不無小補。

許高慶說，現在的飯店餐點也不知道應該如何準備，因應防疫計畫，很多飯店推出一泊二食，但因為住房率不佳，餐點變得不知道如何調整，大型的飯店會變成套餐、送到房間食用；但也有業者直接變成便當，或者請旅客到餐廳吃便當，很多消費者並不喜歡便當的形式，他一個朋友原本訂了渡假村，最後因為餐飲問題退訂了。

創新旅行社董事長、台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽表示，過往只要遇到連假就有好生意，今年端午一樣遇到疫情，也許有少數自行行的散客，但沒有團，疫情這麼嚴重，團客都退掉了，確診人數這麼高，消費者會自主避免外出參加旅行團，風景區的遊覽車也都冷冷清清的，其實散客也不多；他舉例，宜蘭的民宿，端午都沒人訂房，即使打折也沒人，「現在已經不是價錢的問題了」。

李奇嶽說，從事旅遊業多年，沒有遇過這樣的情形，業者是砸鍋賣鐵在苦撐；他說，政府說九月要振興獎勵補助，其實都有限了，因為，現在旅行社到六月底，還有每一團2萬元的補助，現在仍在國旅券用剩的、轉到團客補助的方案中，即使現在有補助，但沒有人出團，政府說九月要振興，現在旅行業者就已經在方案中了，但實際上仍是看得到、吃不到，只能等到疫情趨緩的那一天。