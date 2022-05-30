清冠1號供不應求…中醫師依患者症狀給感冒藥 效果也很好

國內開發的新冠肺炎治療中藥清冠1號供不應求，中醫師表示，即使藥物不夠，仍然可以依照患者的症狀不同，依照中醫治療時行感冒的藥物加以調理，效果相當不錯。

台南市一名已施打兩劑新冠肺炎疫苗的14歲女學生，幾天前確診，居家隔離期間體溫大約37度，但出現咳嗽、喉嚨痛、喉嚨乾、頭痛、鼻塞、鼻涕等症狀，持續3天未緩解，非常不舒服，期間未服用西藥。

經台南市立醫院中醫部視訊門診，家屬原本希望醫師能夠開立清冠1號，但目前藥物不足，中醫部醫師劉家蓁依照女學生病症開立處方，服用3天之後，症狀皆改善，且於第7天快篩轉陰。

劉家蓁表示，類似新冠肺炎這種病情較重、在一個時期內廣泛流行、證候多相類似的疾病，中醫稱作「時行感冒」；若以急性熱病為主，表現發病急劇、病情險惡、傳染力強、能引起大流行，又稱作「瘟疫」。

依照中醫觀點，由於氣候不同以及人體素質差異，雖然感染同樣病毒但表現出的症狀還是稍有不同，而有風熱、風寒、濕熱等不同表現。劉家蓁表示，如這名女學生是常見染疫後輕症的表現，且屬於風熱類型，故使用祛風清熱藥物，酌量搭配止咳藥物，例如桑葉、薄荷、連翹、黃芩、杏仁等。

若患者體質偏向風寒，治療方針則改變，會用辛溫解表藥物，如麻黃；若偏向濕熱，會酌加利濕藥物，如滑石、木通等。

劉家蓁表示，不少確診者會出現喉嚨痛，可按壓少商穴，位於雙手拇指節側，外側指甲角旁1分處，以指甲或指腹掐按30秒，放鬆一下再繼續按，按壓穴位時會有微微痠脹感，可以緩解喉嚨疼痛的症狀。

她表示，台灣疫情高達9成輕症，在急於回歸日常生活且清冠一號藥物供不應求狀況下，經由中醫師依個人體質病症開立的處方，也能幫助病人緩解病症不適。

此外，確診後遺症常見有疲倦、注意力不集中、呼吸費力、頭痛、焦慮、睡眠障礙等症狀，也能透過中醫協助調理，讓身體機能恢復。民眾也可善用衛福部推出「covid-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，增加跨科看診便利性，透過中西醫整合協助早日康復。