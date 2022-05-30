聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋒面來襲 氣象局曝未來一周天氣「最不穩定」時間點
中央氣象局表示，台灣位於西南風環境，今中部、南部時晴時雨，北部、東半部留意午後雷陣雨，明天天氣接近天氣不穩定，北部東半部，中午過後，不排除會有午後陣雨發生。
氣象局資深預報員劉宇其表示，明天鋒面接近，天氣不穩定，中午過後，大台北地區不排除有局部豪雨，上周影響的鋒面目前已到華中地區，台灣各地今天天氣穩定，溫度也明顯回升，西南風也帶來明顯水氣，今天清晨到上午，雲系發展，中南部斷續有短暫陣雨，山區，北部、宜蘭地區有午後雷陣雨。
劉宇其表示，今天中南部平地降雨，各地山區、大台北地區、宜蘭區都有午後雷陣雨，甚至有局部較大雨勢，今天白天高溫達34、35度，包括西半部內陸地區，台東大武有36度高溫，外出防曬熱傷害，未來一周天氣悶熱。
劉宇其表示，明天降雨會比今天明顯許多，全台都有下雨現象，早上苗栗以南有零星短暫陣雨或雷雨，中午過後各地山區，宜蘭、花蓮，有對流旺盛，嚴防短延時強降雨。六月一日到六月三日，水氣有減少趨勢，北部東半部特別留意明天天氣不穩定，北部東半部各地午後雷陣雨，周二天氣最不穩定，沒有下雨會比較悶熱，金門馬祖霧多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言