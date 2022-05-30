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鋒面來襲 氣象局曝未來一周天氣「最不穩定」時間點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

中央氣象局表示，台灣位於西南風環境，今中部、南部時晴時雨，北部、東半部留意午後雷陣雨，明天天氣接近天氣不穩定，北部東半部，中午過後，不排除會有午後陣雨發生。

氣象局資深預報員劉宇其表示，明天鋒面接近，天氣不穩定，中午過後，大台北地區不排除有局部豪雨，上周影響的鋒面目前已到華中地區，台灣各地今天天氣穩定，溫度也明顯回升，西南風也帶來明顯水氣，今天清晨到上午，雲系發展，中南部斷續有短暫陣雨，山區，北部、宜蘭地區有午後雷陣雨。

劉宇其表示，今天中南部平地降雨，各地山區、大台北地區、宜蘭區都有午後雷陣雨，甚至有局部較大雨勢，今天白天高溫達34、35度，包括西半部內陸地區，台東大武有36度高溫，外出防曬熱傷害，未來一周天氣悶熱。

劉宇其表示，明天降雨會比今天明顯許多，全台都有下雨現象，早上苗栗以南有零星短暫陣雨或雷雨，中午過後各地山區，宜蘭、花蓮，有對流旺盛，嚴防短延時強降雨。六月一日到六月三日，水氣有減少趨勢，北部東半部特別留意明天天氣不穩定，北部東半部各地午後雷陣雨，周二天氣最不穩定，沒有下雨會比較悶熱，金門馬祖霧多。

氣象局針對台東地區發布高溫特報。圖/中央氣象局提供
氣象局針對台東地區發布高溫特報。圖/中央氣象局提供

宜蘭 氣象局

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