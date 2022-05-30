熱翻！今高溫達36度 吳德榮：明午後嚴防大雷雨

中央氣象局表示，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及中部以北山區易有局部較大雨勢；上午南部地區也有零星短暫陣雨。

氣象局說，明日鋒面接近及西南風影響，台灣西半部、東北部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；各地山區及大台北、東北部地區有局部大雨發生的機率

氣象局表示，今日金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，西半部地區清晨也有低雲或局部霧影響能見度的機率；桃園以北沿海空曠地區及綠島、蘭嶼易有較強陣風；金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象，氣象局發布濃霧特報。

此外，天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，氣象局也發布高溫特報，請民眾多加請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨日各地區高溫大多已達35、36度〔北部(台北士林區)36.1度，中部(雲林斗南鎮)34.6度，南部(台南玉井區)35.2度，東部(台東金峰鄉)36.3度〕。

他表示，「滯留鋒」雲帶在東海，南台灣有較多透光的「卷層雲」，各地晴朗，無降水回波，金門有濃霧。今晨截至4：53各地區平地最低氣溫大多在21至24度之間〔北部(基隆七堵區)22.0度，中部(嘉義民雄鄉)22.5度，南部(台南白河區)23.6度，東部(花蓮壽豐鄉)21.4度〕。

吳德榮說，今日台灣在暖氣團內，各地晴朗、「熱如盛夏」(高溫約在35、36度)，要防曬、防中暑；午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率。各區平地氣溫：北部22至36度，中部23至35度，南部24至35度，東部21至36度。

他表示，明日「滯留鋒」接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱。周三(1日)清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。