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一張圖看天氣！3階段雨勢變化 端午出遊這些地方恐泡湯

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報，未來一周台灣主要受西南風影響，天氣大致偏暖，鋒面位置偏北，僅周二稍南移接近台灣，天氣可分為3階段變化，其中周五至下周日為端午連假，迎風面中南部有短暫陣雨、雷雨，北部、東半部也有午後雷陣雨。本報資料照片
中央氣象局預報，未來一周台灣主要受西南風影響，天氣大致偏暖，鋒面位置偏北，僅周二稍南移接近台灣，天氣可分為3階段變化，其中周五至下周日為端午連假，迎風面中南部有短暫陣雨、雷雨，北部、東半部也有午後雷陣雨。本報資料照片

中央氣象局預報，未來一周台灣主要受西南風影響，天氣大致偏暖，鋒面位置偏北，僅周二稍南移接近台灣，天氣可分為3階段變化，其中周五至下周日為端午連假，迎風面中南部有短暫陣雨、雷雨，北部、東半部也有午後雷陣雨。

氣象局表示，周一環境場為西南風，水氣相對不多，各地大多為多雲到晴，受到陸風輻合效應影響，清晨至上午南部地區易有短暫陣雨。午後各地山區、大台北、東北部地區有局部雷陣雨，需留意局部大雨。

周一各地暖熱，尤其近山區平地、河谷、盆地、縱谷等海風不易調節處及台東地區，有接近35、36度左右偏高氣溫，外出注意防曬、防中暑，多補充水分。另外，金門、馬祖易有霧影響能見度且延續時間較長，交通往返請多留意航班資訊，西半部清晨亦有局部霧出現機率。

周二鋒面接近，天氣稍轉不穩定，較明顯降雨仍以午後為主，其他時間仍可有些空擋，建議外出攜帶雨具備用。西半部地區及基隆北海岸降雨機率提高，午後各地山區及大台北、東北部地區留意大雨。

西南風影響下，周二中南部地區除午後降雨，夜晚至清晨降雨機率易較高。北台灣因雲量增多，高溫稍降，感受較不會那麼熱，其他各地沒下雨時，感受仍悶熱。位於鋒面帶附近的馬祖、金門有短暫陣雨或雷雨發生機率，並也可能有低雲或霧影響能見度。

周三至下周日受西南風影響，迎風面的中南部地區偶有短暫陣雨或雷雨，降雨時間及範圍受西南風強度及水氣多寡影響。周三、周四較偏向在清晨夜晚時段的沿海地區，周五至下周日水氣較多，降雨時間延長，範圍亦可能較廣；北部及東半部地區則為上午多雲，午後有局部雷陣雨的天氣型態。西南風環境下，各地無雨時，感受仍悶熱。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 金門

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