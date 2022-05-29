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越南新住民母女舞台上追求夢想 Podcast分享心路歷程

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
移民署邀請越南籍新住民母女陳秋柳、鄭琬諠上Podcast節目。記者邱奕能／翻攝
移民署邀請越南籍新住民母女陳秋柳、鄭琬諠上Podcast節目。記者邱奕能／翻攝

越南籍新住民陳秋柳對演戲有興趣，進而影響女兒鄭琬諠走上戲劇這條路，母女兩人共同在舞台上追求夢想；移民署為此特別邀來陳秋柳、鄭琬諠上Podcast節目，分享心路歷程。

陳秋柳回憶，從小時候起，她不管去哪裡工作，都會帶著女兒鄭琬諠，她的成長，身為媽媽的她不曾缺席，而陳秋柳在台灣追尋夢想的過程裡，鄭琬諠也是陪伴她前進的動力。

對於帶領女兒接觸表演的過程，陳秋柳說自己只是引路人，給孩子機會，讓她自己發揮，在親職關係當中，陳秋柳與鄭琬諠是互相尊重的態度、相互理解的關係，雖然偶有爭執，但彼此都能找到和解方式。

而在陳秋柳的新作《匿名仲介》中，扮演著因跨國婚姻來臺、為求生存與親子關係產生衝突，後來奮力找尋出路的新住民，憑藉自身的生活經歷，陳秋柳的角色有著深度的詮釋。

鄭琬諠則回想起第一次跟媽媽同台演出《蜜莉安的詭計》舞台劇，笑著說那時候還小，她什麼都不懂也沒有台詞，只是在台上跑來跑去，但就從那時起，自己對於戲劇表演的興趣被啟發了，了解表演訓練需再更加精進，所以報考華岡藝校並順利錄取，讓自己有深度學習表演藝術的機會。她希望未來與媽媽共同築夢，一同在舞台上發光發熱。

鄭琬諠曾於《吉卜拉》音樂劇中唱出「我不會再讓你流淚、我不會再讓你心碎、黑暗的盡頭是光明、雨停了、世界好安靜…媽媽我會乖乖長大、媽媽我會快快長大、我要帶你越過海洋、飛到家鄉…」，輕柔但充滿穿透力的嗓音，凝結在陳秋柳的眼眶，化成感動的淚水。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯說，更多陳秋柳及鄭琬諠母女情感分享的精彩內容，可至移民署PODCAST節目「文化談新事」收聽。

移民署邀請越南籍新住民母女陳秋柳、鄭琬諠上Podcast節目。記者邱奕能／翻攝
移民署邀請越南籍新住民母女陳秋柳、鄭琬諠上Podcast節目。記者邱奕能／翻攝
移民署邀請越南籍新住民母女陳秋柳、鄭琬諠上Podcast節目。記者邱奕能／翻攝
移民署邀請越南籍新住民母女陳秋柳、鄭琬諠上Podcast節目。記者邱奕能／翻攝

移民署 越南

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