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花蓮推振興觀光方案 住宿前往指定地點就能抽大獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮七星潭是人氣景點之一，旅客只要入住合法旅宿，並前往指定地點，就能參與抽獎。記者王思慧／攝影
花蓮七星潭是人氣景點之一，旅客只要入住合法旅宿，並前往指定地點，就能參與抽獎。記者王思慧／攝影

國內疫情進入高原期，觀光市場陷入低迷，隨著中央逐步放寬防疫政策，花蓮縣政府為迎接接下來的端午連假、暑假及中秋節連假等，推出觀光振興獎勵方案，只要入住合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或活動，就有機會把電動車開回家。

受疫情影響，今年端午連假花蓮住房率有30.03%。不過公路總局第四區養護工程處不敢輕忽，預測端午連假首日蘇花路廊南下車流約1萬4300輛次，北上車流高峰則將出現在連假最後一天，約1萬3500輛次。

縣府觀光處長張志翔表示，為振興地方觀光，分別針對自由行遊客及旅行社推出「永續樂遊2大獎勵方案」，即日起至11月30日，不管是自由行或參加旅行團的民眾，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往活動任一指定旅遊點或活動，即可參加抽獎。

縣府也鼓勵旅行社帶團來花蓮，推出獎勵計畫，除了暑假外，旅行社帶30人以上團體，住在合法旅宿，同樣前往任一指定旅遊點或活動，就能獲得帶團獎勵金，每家旅行社最高可獲得9萬獎勵金，總送客人數最多的旅行社，還有高達30萬元的獎金。

指定旅遊點包括大石鼻山步道、七星潭、花蓮縣考古博物館、吉利潭及碧赫潭等景點，以及「花蓮‧獵香旅人—香味旅遊」地圖和「花蓮‧外國老闆特色店鋪」地圖推薦旅遊點等，享受蜜香紅茶、精品咖啡、原民香料及香草，也可到外國老闆開設的餐廳及民宿作客，體驗異國旅遊。

自由行旅客可前往官網（ https://trip.hl.gov.tw/ ）登錄，旅行社可至活動網站（ https://gtravel.hl.gov.tw/ ）申請。

花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。記者王思慧／攝影
花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府推出觀光振興獎勵方案，只要入住合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或活動，就有機會抽到大獎。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府推出觀光振興獎勵方案，只要入住合法旅宿業住宿，並前往任一指定旅遊點或活動，就有機會抽到大獎。記者王思慧／攝影

花蓮 旅行社 連假

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