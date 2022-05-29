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有慢性病又確診如何用藥 家庭醫師這麼說

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市岡山家庭醫師王宏育（右）日前請託藥師公會理事長劉亮君（左）協助慢性病確診者送藥，王表示，劉亮君真的幫了很大的忙。圖／王宏育提供
高雄市岡山家庭醫師王宏育（右）日前請託藥師公會理事長劉亮君（左）協助慢性病確診者送藥，王表示，劉亮君真的幫了很大的忙。圖／王宏育提供

高雄市燕巢區一對70多歲獨居夫妻因確診，無法到醫院拿藥，又因為其中老先生原本就有糖尿病、高血壓等高風險症狀，用藥需非常注意。岡山家庭醫師王宏育提醒，有慢性病患者如因確診需服用抗病毒藥物，慢性病藥部分絕對要定期吃，並聯繫原來的家庭醫師，詢問用藥須知。

王宏育近期在臉書發文分享，73歲住在燕巢的老先生有糖尿病、高血壓、高血脂、腎功能不佳等症狀，平時就近在燕巢拿慢性病處方籤用藥，有疑難雜症才會到岡山找王宏育就醫，平均一年到王宏育診所1、2次。

日前老先生因感冒流鼻水就醫，王宏育提醒老先生回家立即做快篩，並分享到診所快篩回報群組，沒想到老先生快篩結果為陽性，王宏育立即打電話提醒老先生用藥注意事項，但因老先生為70多歲長者，有許多高風險因子，又沒有相關經驗，老先生與夫人相依為命，確診要一起隔離，沒有其他家人能協助到診所拿藥。

王宏育表示，確診的抗病毒藥物越早吃越好，只能請託藥師公會理事長劉亮君幫忙送藥，並向老先生夫妻當面說明用藥須知，王宏育後續也做視訊診察，再協助開立輝瑞的抗病毒藥物「劉理事長真的幫了大忙，付2千元感謝都不夠」。

王宏育說，近期常有慢性病患者為了怕確診，不敢到診所拿藥而造成病情加劇，他提醒，患者一定要保持原來服藥，不能隨意停藥，可用一般健保掛號視訊或電話看診，由醫師開立慢性病連續處方籤，並請家人協助或本人到診所拿藥，視訊診察一次開立7天用藥，如確診也一樣。

王宏育表示，萬一確診，需吃抗病毒藥物，加上患者本身是65歲以上、有糖尿病、高血壓等高風險因子，一定要找原來的家庭醫師，詢問什麼藥不能吃，目前各縣市政府都有提供藥師送藥服務。

高雄市岡山家庭醫師王宏育指出，有慢性病的確診者在使用抗病毒藥物時有許多注意事項，務必向長期就醫的家庭醫師詢問。圖／王宏育提供
高雄市岡山家庭醫師王宏育指出，有慢性病的確診者在使用抗病毒藥物時有許多注意事項，務必向長期就醫的家庭醫師詢問。圖／王宏育提供

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