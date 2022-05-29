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紫南宮99.9K單車賽 馬英九4度參賽挑戰完騎

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
紫南宮環縣自行車挑戰賽今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供
紫南宮環縣自行車挑戰賽今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供

「2022紫南宮環縣自行車挑戰賽」今在南投竹山登場，前總統馬英九也參賽，與逾3000名選手經國姓驛站、水里車埕等景點，再返回紫南宮，全程99.9公里通過9個鄉鎮市，選手彭聖元2小時38分15秒奪冠，馬仍在挑戰完賽中。

南投縣政府指出，與台灣自由車運動協會、紫南宮共同辦理「紫南宮環縣自行車挑戰賽」已邁入第10屆，賽途全程99.9K，從竹山出發，騎經名間、南投、草屯、國姓、埔里、魚池、水里、集集等9鄉鎮市，最後回到紫南宮，沿線風景秀麗。

而今年的紫南宮環縣自行車挑戰賽吸引我國、美國、中國大陸、日本、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、哥倫比亞等9國共3092名選手參賽，考量防疫今年首度使用「清消門」，每個參賽者得先通過消毒才能入場，前總統馬英九今也現身參賽。

此次，第4度挑戰99.9K環縣賽的馬前總統未受訪，僅在鳴槍前上台簡短祝福參賽者一路順風，隨後返回出發區，待副縣長陳正昇、縣體育會副理事長蔡宜助、台灣自由車運動協會彭劍勇理事長等人鳴槍後，與現場3千騎士並肩騎行出發。

只不過，3小時進行不到3小時，男子組就有選手返回紫南宮終點，其中彭聖元以2小時38分15秒奪冠，曾晟禕2小時40分26秒、陳有清以2小時40分40秒分居2、3名；馬前總統目前仍在騎行中，穩紮穩打的賣力挑戰99.9K賽道。

副縣長陳正昇說，縣府近年極力推動全民自行車運動與地方休閒旅遊結合，除了紫南宮99.9K環縣賽，還有國際自由車環台公路大賽南投站，以及武嶺、塔加自行車挑戰賽，已是國際自行車運動熱點，受到愛好自行車運動人士的熱愛與肯定。

紫南宮環縣自行車挑戰賽今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供
紫南宮環縣自行車挑戰賽今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供
「2022紫南宮環縣自行車挑戰賽」今登場，前總統馬英九（藍色安全帽者）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供
「2022紫南宮環縣自行車挑戰賽」今登場，前總統馬英九（藍色安全帽者）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供
「2022紫南宮環縣自行車挑戰賽」今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供
「2022紫南宮環縣自行車挑戰賽」今登場，前總統馬英九（中）也參賽，第4度挑戰全99.9K賽道。圖／南投縣政府提供

紫南宮 自行車 南投

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