金馬兩地濃霧特報 金門水平能見度已不足200公尺

全台今日好天氣，不過金馬兩地有濃霧特報，中央氣象局表示，目前金門已有水平能見度不足200公尺之霧出現，請民眾特別留意，兩地在明日夜間至清晨期間，仍有局部霧或低雲影響，民眾若要交通也需留意資訊。

中央氣象局指出，今天水氣偏少，各地大多為多雲到晴的天氣，其中在金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門目前已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾要特別注意。

中央氣象局說，霧是常見的一種大氣現象，其中輻射霧大多出現在清晨，當白天太陽出來後，霧就會漸漸消散；平流霧持續時間則較久，甚至會持續一整天。濃霧對交通影響較大，會造成機場飛機升降時及在高速公路行車或海上行船時能見度不佳，而影響駕駛。