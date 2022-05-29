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金馬兩地濃霧特報 金門水平能見度已不足200公尺

聯合報／ 記者李成蔭／金門即時報導
中央氣象局表示，目前金門已有水平能見度不足200公尺之霧出現，請民眾特別留意。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局表示，目前金門已有水平能見度不足200公尺之霧出現，請民眾特別留意。圖／取自中央氣象局網站

全台今日好天氣，不過金馬兩地有濃霧特報，中央氣象局表示，目前金門已有水平能見度不足200公尺之霧出現，請民眾特別留意，兩地在明日夜間至清晨期間，仍有局部霧或低雲影響，民眾若要交通也需留意資訊。

中央氣象局指出，今天水氣偏少，各地大多為多雲到晴的天氣，其中在金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門目前已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾要特別注意。

中央氣象局說，霧是常見的一種大氣現象，其中輻射霧大多出現在清晨，當白天太陽出來後，霧就會漸漸消散；平流霧持續時間則較久，甚至會持續一整天。濃霧對交通影響較大，會造成機場飛機升降時及在高速公路行車或海上行船時能見度不佳，而影響駕駛。

中央氣象局說，金門今日白天氣溫為24至27度、空氣品質「良好」等級；連江則為21至24度、空氣品質「普通」等級。明日夜晚至清晨期間，兩地仍易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

濃霧將影響海陸空交通。圖為過去金門尚義機場受影響情形。本報資料照片
濃霧將影響海陸空交通。圖為過去金門尚義機場受影響情形。本報資料照片

氣象局 金門

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