快訊

基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今明中南部高溫飆35度 周二鋒面帶來大雨可望降溫

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
周二鋒面接近，各地山區、北部及東北部地區將有大雨發生機率。本報資料照片
周二鋒面接近，各地山區、北部及東北部地區將有大雨發生機率。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周受西南風影響，各地高溫炎熱，今明兩天中南部可能飆到35度，周二將有一道鋒面接近，各地山區、北部及東北部地區有大雨發生機率，北部高溫也可望略降。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周台灣風場偏南風到西南風，水氣量較少，中午後有雷陣雨，天氣偏向高溫炎熱，今天清晨2時鋒面位置在日本南方海面向長江口到華江華南一帶延伸，台灣上空雲量零星，以晴到多雲天氣為主。

天氣型態上，陳伊秀表示，今天跟明天都是西南風環境場，各地多雲到晴，中午過後山區有零星午後雷陣雨；明天天氣有些微變化，環境風場從偏南風變為偏西南風，除了山區有午後雷陣雨，北部、東北部平地也有午後雷陣雨。

陳伊秀表示，周二鋒面接近，午後發展情況旺盛，各地山區、北部、東北部有局部大雨發生機率。

未來一周溫度趨勢，陳伊秀說，整周都是西南風影響環境下，屬於高溫炎熱天氣型態，不過周二鋒面接近時，北台灣雲量偏多，午後降雨範圍也較廣，因此北台灣高溫略降1度到2度，但是今明兩天南部、中部近山區地區、東南部地區，溫度有機會來到34、35度高溫。

陳伊秀說，周二前金門馬祖地區可能有局部霧或低雲影響能見度，清晨夜裡西半部地區也有局部霧發生機率，要特別留意。

高溫 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

仁愛鄉力行產業道路又塌 部落：聽到雨聲心情會難過

山區降雨不斷 南橫梅山口至向陽段不排除延後開放

大雨下不停 後龍西瓜、香瓜現災情 農民嘆「靠天吃飯」

新田登山步道驚見大落石橫躺路中 中警機智出招解困境

相關新聞

高溫上看36度 吳德榮：今明熱如盛夏 周二雷雨機率提高

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天傍晚解除大雷雨及大雨特報之後，各地轉晴，結束...

健康吃粽少負擔 營養師建議把握這些撇步

端午節將至，應景粽子常讓人大啖美味之餘熱量飆升而忽略健康，對有慢性疾病及三高患者更是一大負擔，營養師認為，最重要概念就是...

品嘗東亞／「吃鱉」在台紅極一時 一隻鱉牽動中日台文化與政治情結

近來出版的新書「品饌東亞」（允晨文化）探討台灣、中國、日本間飲食文化關連，討論重點除了三杯雞，還有鱉與河豚等。書中揭示，台灣開始有正式鱉料理，其實是受日本政府在台殖民時大量養殖影響，而日本又是受中國影響才「吃鱉」，一隻鱉可說牽動出中日台從文化、政治到經濟的複雜關連。

紫南宮99.9K單車賽 馬英九4度參賽挑戰完騎

「2022紫南宮環縣自行車挑戰賽」今在南投竹山登場，前總統馬英九也參賽，與逾3000名選手經國姓驛站、水里車埕等景點，再...

金馬兩地濃霧特報 金門水平能見度已不足200公尺

全台今日好天氣，不過金馬兩地有濃霧特報，中央氣象局表示，目前金門已有水平能見度不足200公尺之霧出現，請民眾特別留意，兩...

讀饗時光 EP42｜馬奎斯用《百年孤寂》描繪拉美時代轉變

《百年孤寂》因1982年諾貝爾文學獎頒給馬奎斯，譯本在台灣造成狂潮，儘管未獲版權。 蔣勳說這本書：「讓生命在麻木、習以為常的慢慢死去的當下，忽然會喊痛，或覺得荒謬，忽然笑出聲來。」 全球超過5000萬本的銷售，看似遠方魔幻故事，其實是國際關係的真實詮釋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。