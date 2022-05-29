聽新聞
test
0:00 / 0:00
今明中南部高溫飆35度 周二鋒面帶來大雨可望降溫
中央氣象局表示，未來一周受西南風影響，各地高溫炎熱，今明兩天中南部可能飆到35度，周二將有一道鋒面接近，各地山區、北部及東北部地區有大雨發生機率，北部高溫也可望略降。
氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周台灣風場偏南風到西南風，水氣量較少，中午後有雷陣雨，天氣偏向高溫炎熱，今天清晨2時鋒面位置在日本南方海面向長江口到華江華南一帶延伸，台灣上空雲量零星，以晴到多雲天氣為主。
天氣型態上，陳伊秀表示，今天跟明天都是西南風環境場，各地多雲到晴，中午過後山區有零星午後雷陣雨；明天天氣有些微變化，環境風場從偏南風變為偏西南風，除了山區有午後雷陣雨，北部、東北部平地也有午後雷陣雨。
陳伊秀表示，周二鋒面接近，午後發展情況旺盛，各地山區、北部、東北部有局部大雨發生機率。
未來一周溫度趨勢，陳伊秀說，整周都是西南風影響環境下，屬於高溫炎熱天氣型態，不過周二鋒面接近時，北台灣雲量偏多，午後降雨範圍也較廣，因此北台灣高溫略降1度到2度，但是今明兩天南部、中部近山區地區、東南部地區，溫度有機會來到34、35度高溫。
陳伊秀說，周二前金門馬祖地區可能有局部霧或低雲影響能見度，清晨夜裡西半部地區也有局部霧發生機率，要特別留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言