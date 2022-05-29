今明中南部高溫飆35度 周二鋒面帶來大雨可望降溫

中央氣象局表示，未來一周受西南風影響，各地高溫炎熱，今明兩天中南部可能飆到35度，周二將有一道鋒面接近，各地山區、北部及東北部地區有大雨發生機率，北部高溫也可望略降。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周台灣風場偏南風到西南風，水氣量較少，中午後有雷陣雨，天氣偏向高溫炎熱，今天清晨2時鋒面位置在日本南方海面向長江口到華江華南一帶延伸，台灣上空雲量零星，以晴到多雲天氣為主。

天氣型態上，陳伊秀表示，今天跟明天都是西南風環境場，各地多雲到晴，中午過後山區有零星午後雷陣雨；明天天氣有些微變化，環境風場從偏南風變為偏西南風，除了山區有午後雷陣雨，北部、東北部平地也有午後雷陣雨。

陳伊秀表示，周二鋒面接近，午後發展情況旺盛，各地山區、北部、東北部有局部大雨發生機率。

未來一周溫度趨勢，陳伊秀說，整周都是西南風影響環境下，屬於高溫炎熱天氣型態，不過周二鋒面接近時，北台灣雲量偏多，午後降雨範圍也較廣，因此北台灣高溫略降1度到2度，但是今明兩天南部、中部近山區地區、東南部地區，溫度有機會來到34、35度高溫。

陳伊秀說，周二前金門馬祖地區可能有局部霧或低雲影響能見度，清晨夜裡西半部地區也有局部霧發生機率，要特別留意。