淡古、淡江大學慶端午 合推「獨木舟遊古蹟」

河上走讀新模式開啟，淡水古蹟博物館與淡江大學合作推出，端午節限定版首發團「獨木舟遊古蹟」，不但有濃濃的過節氣氛，還能在淡水河上感受淡水開港設關160周年的盛況，別出心裁的體驗活動限量2場次。

新北市立淡水古蹟博物館特別與淡江大學合作開發全新導覽模式，將於端午連假推出首發團，預計在6月4日、6月5日舉辦「港動淡水文化行旅-獨木舟遊古蹟」。

淡水古蹟博物館表示，有別以往在陸上的走讀路線，這次特別安排在淡水河上划獨木舟、遠眺沿岸的古蹟群及遺址，並由淡江大學歷史系副教授李其霖全程解說，體育事務處助理教授陳文和及救生員擔任航運技術指導，讓民眾以難得的視角來深入欣賞淡水的地景與文化風貌。活動1人收費500元，每場次限量12人。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特色文化活動外，淡水海關碼頭現正展出以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題的「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，互動性十足。「台灣女婿馬偕-斜槓家族特展」也同步展出中，歡迎有興趣的人前來參觀。

淡水古蹟博物館補充，「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年」活動內容豐富多元，包括5月主題特展、6月第一屆古蹟文化國際論壇、7月「光音淡水」系列音樂會、行旅、抽獎、專屬LINE貼圖、講堂及Podcast等，邀請全民到淡水體驗1862年開港盛況！詳細內容可上www.wharf-velous-tamsui.com查詢。