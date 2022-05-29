高溫上看36度 吳德榮：今明熱如盛夏 周二雷雨機率提高

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天傍晚解除大雷雨及大雨特報之後，各地轉晴，結束今年第2波梅雨季滯留鋒7天的影響。

他說，今晨觀測資料顯示，滯留鋒雲帶已北移至東海，台灣晴朗無雲，僅東北角有透光的卷層雲，各地無降水回波，金、馬有濃霧。

吳德榮說，今天滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，各地熱如盛夏，高溫將升至35、36度，要防曬、防中暑；天氣晴朗，山區午後有局部地區陣雨或雷雨的機率。北部22至35度，中部22至35度，南部23至36度，東部20至36度。

明天台灣仍在暖氣團內，各地晴朗炎熟；受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，周二滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1、2度，仍偏暖。周三清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

他說，周四至周六滯留鋒又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。