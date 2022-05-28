不哭不哭...阿姨送氣球！ 國泰護理師巧思降低幼童焦慮

近幾日雨彈狂襲令人抑鬱，但也造就許多美景現形；中央氣象局長鄭明典發文分享民眾拍攝到的超美景觀，讓網友看了讚嘆不已！ 鄭明典在臉書PO照分享民眾捕捉到的絕美景色，從高處遠眺，林口台地下方雲層密布，

2022-05-28 19:57