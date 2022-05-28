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不哭不哭...阿姨送氣球！ 國泰護理師巧思降低幼童焦慮

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
打疫苗，送氣球，國泰醫院小兒科護理師愛心滿滿，製作可愛造型氣球，分送給小朋友，減低焦慮感。記者李樹人／攝影
打疫苗，送氣球，國泰醫院小兒科護理師愛心滿滿，製作可愛造型氣球，分送給小朋友，減低焦慮感。記者李樹人／攝影

今天新增127例死亡個案，創下單日新高紀錄，且連三日破百。在死亡個案中，包括2名未滿10歲幼童，1名5歲男童，送急診發現肺炎、腦水腫，另1名6歲男童，本身罹患腦腫瘤，新冠並非主要死因。目前累積20例兒童重症，10例死亡。

疫情嚴峻，幼童腦炎個案頻傳，各地掀起BNT兒童疫苗強打潮，部分家長擔心孩子打不到疫苗，竟在凌晨一點多就在診所鐵門外排隊。許多戶外接種站更是湧現排隊人龍，家長除了擔憂拿不到號碼牌，更怕孩子在打針之際，大哭大鬧，臨陣脫逃。

為了安撫小朋友的緊張情緒，國泰醫院今(28)日於幸安國小支援台北市大安區私立幼兒園兒童BNT疫苗接種服務，小兒科護理師當場製作氣球，動物造型，模樣可愛，小朋友拿到後，相當開心，童言童語地說，「打針變得比較不害怕了」。

國泰醫院表示，護理師手做氣球玩具，分送給幼童，減低小朋友焦慮感，成效良好。今天原本650名幼童預約，最後共410人接種，過程順利。

疫苗 護理師

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