健保大數據看鼻咽癌5-5／鼻咽癌4大治療特色院所

台大醫院：治療後追蹤很重要 防復發、減少副作用

根據健保資料統計，台大醫院鼻咽癌門診人數，去年累計達2,193人，是醫學中心第一名。台大醫院耳鼻喉部主治醫師陳俊男表示，鼻咽癌病人需要跨科團隊照護，包括耳鼻喉頭頸外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、牙科等等，病人才能在癌症治療及追蹤上得到最好的效果。

耳鼻喉頭頸外科主要負責鼻咽癌的初始診斷。治療方式以同步化學及放射治療為主流，不需手術，目前在台大醫院的腫瘤科及放射腫瘤科的合作下，病人都能得到良好的治療成績。

陳俊男說，耳鼻喉頭頸外科也負責治療後的追蹤，必要時則針對復發或殘餘的腫瘤進行手術治療。台大醫院的個案管理師十分重要，會定期提醒病人回診追蹤的時間，也會協助病人整合各科別的門診時間，讓病人方便就醫；若發現病人未能按時回診也會致電關懷，因此病人回診的穩定性高，也是鼻咽癌門診人數高的原因。

鼻咽癌算是治療成效很好的癌症，追蹤的目的有二，首先是及早偵測復發；再者是處理病人治療後的副作用，因為疾病可以治癒，但副作用往往是一輩子，這時候最需要接受耳鼻喉科的局部治療來改善症狀。

和信治癌醫院：注重治療中照護 避免患者療程中斷

和信醫院為去年治療鼻咽癌患者最多的區域醫院，總計1,111人。和信醫院放射腫瘤科資深主治醫師吳佳興說，2000年開始，鼻咽癌治療已採用放射治療合併化學治療方式，領先國內其他醫院；而在鼻咽癌治療後的副作用處理也很有經驗，經醫療團隊細心照顧，病人很少發生療程中斷的情形，院內不同期別的鼻咽癌患者治療後存活率，均高於全國平均值。病人療程結束後，絕大多數皆可恢復正常生活。

吳佳興表示，為治療鼻咽癌等頭頸癌病人，創院時即成立頭頸癌醫療團隊，患者治療前，都會由各科別醫師進行病例討論，依一定計畫及準則進行治療，照顧品質很有口碑。

鼻咽癌放療療程為七周，每周五天，總共35次，每次10分鐘。依相關醫療文獻，治療時程只要延後一天，整體存活率將減少1%。病人在治療過程可能會出現各種不適副作用，該院格外注意鼻咽癌患者治療期間的照顧，並提供相關衛教，護理師、放射師都會適時給予關心及協助，需要時聯絡醫師即時診察。同時會特別注意病人營養攝取，藉由營養師協助，以確保白血球、血小板等血球數正常，促進黏膜正常細胞恢復，不要影響治療計畫。

台大癌症醫院：相關科別同時開診 省去患者多次奔波

根據健保資料統計，去年台大醫院癌醫中心分院的鼻咽癌門診人數達242人，是地區醫院的第一名。台大癌醫腫瘤外科部主治醫師陳欣琳表示，如果腫瘤較大、病程在較晚期，可能壓迫腦神經而出現複視、吞嚥困難等症狀，但現在晚期才就醫的人很少。

陳欣琳表示，頸部有腫塊的病人，有可能直接到醫院，但大部分的病人都因耳鼻相關症狀，去過耳鼻喉科就診，診所醫師發現鼻咽部位有異狀而轉診。醫院門診可做基本鼻咽內視鏡檢查，從鼻孔進去看鼻咽部位有無異常組織，可直接做切片，再由病理科醫師研判是不是惡性腫瘤。

台大癌醫有特定時段，放射治療科、化學治療科、頭頸腫瘤外科同時開診，而且就在附近，鼻咽癌病人可以集中時間完成各科別的定期追蹤，不用辛苦跑很多次。陳欣琳說，鼻咽癌是頭頸癌的一種，頭頸癌團隊會定期開會，討論個案治療計畫。

台大癌醫和總院有很好的聯繫互動，根據國外癌症中心的指引、最新國內外實證研究，調整不同癌別的治療指引，如果有新藥或新療法的臨床研究正在收案，台大總院和癌醫都會同步公布消息，如果醫師評估病人適合參加試驗，都可以試試看。

台南郭世芳中醫診所：中西醫合併治療 緩和副作用 抗癌更有力

鼻咽癌放、化療易有皮膚口腔發炎、腸胃不適等副作用，有些患者因無法忍受而中斷治療。中醫師郭世芳指出，中醫藥能好好調理腸胃問題及放射性發炎反應，讓患者有較多的本錢抗癌。

據110年健保數據，台南郭世芳中醫診所鼻咽癌門診數居全台診所第二、中醫診所第一。郭世芳現任大台南中醫師公會理事長；他也是西醫專科醫師，在奇美醫學中心服務多年，因深厚中醫背景，協助建立中西醫整合、主持頭頸部中西醫療計畫、身兼癌症委員，解決許多疑難雜症。

常有醫院轉介來的案例，初診他會花至少半個小時詢問患者狀況與病史，找治療方法、對症下藥。郭世芳認為，西醫對頭頸部癌的治療有效果，但患者常因副作用而逃避，最後藥石罔效；中西醫搭配往往有最好結果，病友應勇敢面對，增強抗癌力。

鼻咽癌放療一周後常出現口乾、口水黏稠，口腔發炎，持續到第四、第五周進入高峰，可能有多發潰瘍、融合成片或出血，可用養陰清熱解毒等中藥處方緩解，傷口也有特別研發的外用中藥。郭世芳表示，他以西醫檢查資料協助診斷，詳細解釋讓病人了解狀況，再用中醫處方，很多態度負面的患者轉為正向看待治療。