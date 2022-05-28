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健保大數據看鼻咽癌5-4／基因 病毒 醃漬物3大危險因子

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
鼻咽癌六大症狀。製表/元氣周報、圖/123RF
鼻咽癌六大症狀。製表/元氣周報、圖/123RF

以「繼承者們」韓劇竄紅的韓國偶像男星金宇彬，2017年罹患鼻咽癌，當時才27歲，在歷經三次抗癌治療、35次放射線治療，兩年半後終於戰勝病魔，順利復出，重回演藝圈。

金宇彬最初症狀為流鼻血，他在拍戲時常常流鼻血，原本不以為意，以為只是經常熬夜、工作太累所致，在影星李炳憲建議下，至醫院接受進一步檢查，才確診罹癌

事實上，鼻咽癌好發於亞洲人，其中又以中國大陸東南沿海地區盛行率最高，如廣東、福建、台灣，又稱為「廣東癌」，且男性多於女性。國健署年初公布最新癌症登記報告，鼻咽癌在108年男性癌症發生率排行榜中，位居第六，平均每年新增1300人癌友。

與肝癌、胰臟癌相似，鼻咽癌同屬「無聲的癌症」，罹癌後症狀表現不明顯，一旦出現流鼻血及頸部腫塊等症狀，接受診斷時，病程大都來到中晚期，其中以頸部腫塊為最大警訊，此時，癌細胞已轉移至頸部淋巴結，必須治療。

鼻咽癌治療權威、台大醫院副院長婁培人表示，罹患鼻咽癌原因有三：

1. 基因遺傳

如一親等內家屬罹患鼻咽癌，則罹癌風險為一般人的19.2倍。研究指出，廣東人、台灣人即使到美國生活，並不會降低鼻咽癌風險，由此可見，此癌症與基因密切相關。

2. EB病毒感染

幾乎每一個鼻咽癌患者體內都感染過EB病毒，因此，該病毒為罹癌的必要條件，但並非帶有此病毒就會罹患鼻咽癌，另與基因變異、飲食習慣有密切關係。

3. 醃漬食物

研究發現，剛開始吃副食品的嬰兒常吃泡菜、醃蘿蔔、醬菜等醃漬食物，則日後罹患鼻咽癌的風險為一般人的七倍。調查也發現，客家人罹患機率較高，可能與飲食習慣有關，因嗜吃鹹魚、鹹菜等醃漬品。

由於韓國民眾喜歡吃泡菜、醬菜，則正可解釋為何金宇彬27歲即罹患鼻咽癌。

林口長庚醫院耳鼻喉部教授黃祥富表示，鼻咽癌位置在鼻腔深處，差不多就在做新冠病毒PCR及快篩時的採檢棒深入鼻腔的位置，透過鼻咽內視鏡檢查，就能察覺異狀，只可惜鼻咽癌症狀不明顯，即使病程已是第三、第四期，患者也不覺疼痛不適。

台灣癌症基金會整理出鼻咽癌六大症狀，分述如下：

1.頸部淋巴腺腫大：此為最常見及最早出現的症狀，通常不覺疼痛，腫塊忽大忽小。

2.頭頸部區域疼痛：不少病人單側頭痛。

3.口鼻部的出血：早晨第一口痰帶有血絲，及經常流鼻血。

4.鼻或鼻咽症狀：鼻塞、鼻咽或膿性鼻漏。

5.耳部症狀：聽力障礙、耳鳴及耳阻塞感。

6.神經症狀：鼻咽癌侵入顱內造成顱神經麻痺，產生複視。

黃祥富表示，如有上述症狀，應該至耳鼻喉科就診，只要透過鼻咽腔內視鏡檢查，即可發現異狀。進一步確診則需病理切片，樣本送至病理科化驗檢查。至於電腦斷層、鼻咽腔雙重造影、核磁共振等，則為輔助檢查的工具。

至於哪些人屬於鼻咽癌高風險族群，黃祥富指出，鼻咽癌好發於40歲以上男性，提醒中老年男性，如有淋巴腫大、鼻涕痰液帶有血絲，以及耳朵悶塞等症狀時，就應至耳喉鼻科就醫。

「鼻咽癌是可被治癒的腫瘤。」婁培人說，五成以上鼻咽癌病患於確診時已經到了晚期，但治療效果不錯，透過放射線治療合併化療，不論病程為第一期，或是第四期，治癒率可達七至八成。

癌症 罹癌

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