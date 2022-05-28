健保大數據看鼻咽癌5-1／鼻咽癌就醫 51至70歲居多

三立董事長林崑海今年2月傳出因鼻咽癌離世；近日主演韓劇「我們的藍調時光」的韓星金宇彬，也曾因罹患鼻咽癌暫停演藝工作五年，經兩年治療康復。

依健保署108至110年統計資料顯示，國內鼻咽癌患者每年治療人數約兩萬多人，屬於中老年民眾好發癌症，性別為男性多於女性。「聰明就醫×健保大數據」帶您了解國人鼻咽癌的就醫狀況，以及有哪些致病因子及症狀，作為民眾及早預防與就醫的參考。

相較於歐美，鼻咽癌好發於台灣及中國大陸沿海地區。健保署長李伯璋說，罹癌關鍵受外在環境、生活型態等影響，引發體內基因突變所致。

儘管鼻咽癌多見於中老年人，但也可能發生於各年齡層，李伯璋說，健保署有一名30多歲同仁罹患鼻咽癌，所幸病情屬於初期，經治療後已經康復。他提醒，若出現流鼻血等症狀，且一直沒有好轉，應盡速就醫檢查。

李伯璋指出，每年鼻咽癌就醫患者約兩萬人，人數不算少。為更清楚觀察各年齡層罹癌情形，這次的健保大數據，健保署首次提供108年至110年，各年齡層鼻咽癌患者每10萬人的平均就醫人數，希望讓民眾更清楚了解鼻咽癌在各年齡層的發生率，可以及早提高警覺。

若以110年最新統計，鼻咽癌就醫患者人數最多為51至60歲，總計5,761人，其次是61至70歲5,417人，第三是41至50歲3,974人。若更精準以每10萬人平均就醫人數分析，第一是61至70歲的176.77人、其次是51至60歲的160.38人，第三是71至80歲的136.46人。李伯璋說，由此分析，鼻咽癌屬於中老年民眾的癌症。

鼻咽癌常見症狀有六項，分別是頸部腫塊、單側的聽力障礙或閉塞感、痰中帶血絲或鼻涕中含血、單側鼻塞或鼻涕增多、頭痛和臉麻或遠看東西糢糊。如韓星金宇彬就是一直出現流鼻血，就醫檢查確診罹患鼻咽癌。

李伯璋說，一般民眾對鼻咽癌的了解及關注，可能不如肺癌、肝癌、乳癌及大腸癌等常見癌症，且國人常因過敏出現流鼻涕等症狀，可能因此輕忽鼻咽癌。但鼻咽癌位置多在上呼吸道，只要在呼吸過程不舒服，「這是一定有感覺的」，因此若有鼻涕、痰帶有血絲等，或出現上述不適症狀，可能就不是單純的過敏，應到耳鼻喉科進行檢查。

李伯璋舉例，大腸癌要等到腫瘤長到一定程度，造成腸道阻塞，才可能被診斷發現；有些人會出現便祕、腹瀉症狀，此時若自行購買藥物服用，可能無法及時就醫而延誤治療。但鼻咽癌初期就可能出現症狀，立即就醫有機會及早發現，以利及早治療，對於預後很有幫助。

李伯璋說，鼻咽癌無法靠藥物治療，目前使用放療敏感度高，效果很好，主因是鼻咽癌病灶位置較為集中，放射線可以精準的直接殺死癌細胞；但如大腸癌因病灶擴散範圍廣，放療治療效果不佳，就須以化療為主。依各種癌症特性不同，醫師會選擇合適的治療方式。

如何避免罹患鼻咽癌？李伯璋說，罹癌關鍵為人體受外在環境、生活型態等影響，引發體內基因突變，民眾平時應多自我照顧，如少吃醃製、發酵類食物，若罹患鼻竇炎要好好治療，降低轉變為鼻咽癌的風險，而有鼻咽癌家族史者也要提高警覺。

藉由健保大數據統計，了解各種癌症臨床好發民眾的年齡、族群、治療方式等。李伯璋指出，這是讓民眾對於各種癌症都有清楚的認知，可以早一步進行防癌準備，即使罹患癌症後，對治療方法也能多一些認知，面對癌症治療不要緊張。