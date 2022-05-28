快訊

挾持人質、劫機 前日本赤軍最高幹部「恐攻女帝」刑滿出獄

34年基隆愛三路麥當勞明熄燈！下午湧排隊潮 民眾不捨：在這認識女友

大愛劇場感恩見面會 關懷失智症

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠與醫師曹汶龍合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與醫師曹汶龍合影。圖／嘉義市政府提供

「你好，我是誰」是一部講述大林慈濟醫院醫師曹汶龍與他罹患失智症母親的親身經歷，以及曹醫師領導失智症團隊的實際案例故事；嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁等人出席感恩見面會。市長黃敏惠表示，失智不是個人問題，而是社區和社會問題，透過劇組和演員們用心，讓社會大眾深切了解失智症。縣長翁章梁表示，你我和周邊的朋友以後都有可能是失智者，這部片令人感動，也讓我們對失智症有更深入的了解。

「你好，我是誰」主要演員有寇世勳、崔佩儀、田家達、張銘杰 、傅小芸、龍天翔和蘇意菁，由寇世勳演釋主角醫師曹汶龍。劇中男女主角與表演藝術家、主唱歌手現身會場，與護同仁與觀眾近距離互動，分享演出的心得與感動，希望喚起更多人對失智症照護的關心與意識，進而以實際行動支持與看待失智者及其家屬。

黃敏惠表示，這是令人感動的戲，因為它真實，更具教育意義，讓人想用行動支持失智者及其家屬。

翁章梁表示，這部片子有兩個很重要的意義，一個是大家看到一位專業工作者對社會的投入；另一個意義是讓有失智者的家庭、尤其是照顧者更了解失智症，進而走入他的世界，有助於改善失智者和照顧者之間的關係。

醫師曹汶龍也分享了他的感動，劇情很有溫度，綜合了五、六個失智家庭的真實生活日常，讓人很有感觸，尤其能貼切闡述失智症家屬心情，宣揚正確照顧理念和作法，讓社會大眾對於失智症有更深入的關注。

左起嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠出席感恩見面會。圖／嘉義縣政府提供
左起嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠出席感恩見面會。圖／嘉義縣政府提供
感恩見面會大合照。圖／嘉義市政府提供
感恩見面會大合照。圖／嘉義市政府提供
嘉義縣長翁章梁與醫師曹汶龍合影。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁與醫師曹汶龍合影。圖／嘉義縣政府提供

失智症 醫師 翁章梁

延伸閱讀

歷史建物舊嘉市公所將活化 黃敏惠：步調慢但值得等待

疫情下嘉市打造就業媒合平台 提供2300個職缺

翁章梁五星縣長縣府團隊也第一 鄉鎮市長參選人蹭熱度

黃敏惠施政滿意度躍升五星 「要讓嘉義市不被遺忘」

相關新聞

疫情影響 6月還要再減班? 台鐵證實：研議中

新冠肺炎疫情持續擴大，維繫列車運行的台鐵第一線員工也陸續出現確診。台鐵局日前已宣布減班96列次，今日則證實已著手研擬擴大...

花蓮溪出海口逾20隻野鳥異常死亡 送驗確認感染H5N1

花蓮縣近日有鳥友觀測發現，花蓮溪出海口大批鳥類異常死亡，花蓮野鳥學會立即通報縣府，採檢確認為H5N1高病原性禽流感病毒株...

疫苗打三劑急診PCR竟陽 屏基完成首例確診心導管手術

屏東縣一名70歲陳姓男子，昨天下午5點多因多次嘔吐、腹瀉及上腹痛到屏東基督教醫院掛急診，經心電圖檢查確認為下壁心肌梗塞，...

睽違7年！拉力賽重回大武山豬窟 千萬豪宅陸地上跑

睽違7年！台東縣大武鄉再度舉辦「2022愛來武遊-大武拉力賽」，今天起一連2天競爆山豬窟賽道，1百多部逾百萬元的改裝車同...

具觀光潛力基隆推暖暖七堵雙城遊 整合規畫6條旅遊路線

基隆市政府6月10日至19日在基隆舉辦的城市博覽會為號召，力推淡蘭百年山徑暖暖行及漫遊百年小城七堵行，將以主題遊程推廣暖...

熊媽媽買菜網推「防疫專區」！全台單一溫層699元免運

本土疫情嚴峻，每日確診人數逼近10萬，居家隔離、減少外食帶動自煮風潮，主打生鮮的熊媽媽買菜網5月業績較4月成長達86%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。