大愛劇場感恩見面會 關懷失智症

「你好，我是誰」是一部講述大林慈濟醫院醫師曹汶龍與他罹患失智症母親的親身經歷，以及曹醫師領導失智症團隊的實際案例故事；嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁等人出席感恩見面會。市長黃敏惠表示，失智不是個人問題，而是社區和社會問題，透過劇組和演員們用心，讓社會大眾深切了解失智症。縣長翁章梁表示，你我和周邊的朋友以後都有可能是失智者，這部片令人感動，也讓我們對失智症有更深入的了解。

「你好，我是誰」主要演員有寇世勳、崔佩儀、田家達、張銘杰 、傅小芸、龍天翔和蘇意菁，由寇世勳演釋主角醫師曹汶龍。劇中男女主角與表演藝術家、主唱歌手現身會場，與護同仁與觀眾近距離互動，分享演出的心得與感動，希望喚起更多人對失智症照護的關心與意識，進而以實際行動支持與看待失智者及其家屬。

黃敏惠表示，這是令人感動的戲，因為它真實，更具教育意義，讓人想用行動支持失智者及其家屬。

翁章梁表示，這部片子有兩個很重要的意義，一個是大家看到一位專業工作者對社會的投入；另一個意義是讓有失智者的家庭、尤其是照顧者更了解失智症，進而走入他的世界，有助於改善失智者和照顧者之間的關係。