三昧堂布袋戲電影柔琴似水Ⅱ 嘉縣表藝中心首映

三昧堂布袋戲電影「柔琴似水Ⅱ」，今天在嘉縣表演藝術中心首映，獲得觀眾如雷掌聲。導演王文志說，拍片過程他氣喘發作差點送命，其他工作人員也用生命拍片，才完成這部作品。

三昧堂創意木偶團隊總監嚴仁鴻今天接受中央社記者訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，嘉義縣文化觀光局協助三昧堂獲得文化部紓困補助，並提供表演藝術中心場地拍攝布袋戲電影，所以「柔琴似水Ⅱ」首映會在此舉辦。

嚴仁鴻說，影片導演王文志拍攝高難度武打戲時，吸入過多爆破特效粉塵引發氣喘差點送命，仍努力完成工作；王文志表示，不只是他，三昧堂所有的工作人員都是用生命在拍這部片，希望觀眾會喜歡。

「柔琴似水Ⅱ」另一名導演陳有豐表示，大多數的場景在表藝中心的芙蕖廳搭棚拍攝，三昧堂志工只有週末可聚集嘉義拍電影，因為這是公共場所，片場無法拍完就放著，週六上午花3個半小時搭台，週日晚上拍完戲還要拆台並清潔還原場地，相當辛苦。

首映會吸引不少民眾進場，70分鐘的電影劇情緊湊，放映完畢，獲得在場觀眾如雷掌聲，操偶師也帶著劇中布袋戲偶向觀眾致謝。塗姓觀眾說，僅以少量的資金與志工，卻能拍出專業水準的布袋戲電影，值得大家支持。

嘉義縣長翁章梁今天也到場參加首映會。他說，小時候放學都要趕著回家看布袋戲，傳統戲劇就是這麼有魅力。

嚴仁鴻表示，「柔琴似水Ⅱ」電影，描述精靈公主柯內莉亞身懷魔胎，遭受正道人士追殺，正義俠客柳絮隨風見義勇為，在危急時刻救走柯內莉亞，兩人一同亡命天涯的故事。

嚴仁鴻說，三昧堂無商業取向，團員都為志工因愛好布袋戲而聚集，西元2008年開始自己設計創作戲偶，至今已完成200多件作品，也代表台灣出使日、英、荷、法、德等國，進行藝術文化外交。