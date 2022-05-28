疫苗打三劑急診PCR竟陽 屏基完成首例確診心導管手術

屏東縣一名70歲陳姓男子，昨天下午5點多因多次嘔吐、腹瀉及上腹痛到屏東基督教醫院掛急診，經心電圖檢查確認為下壁心肌梗塞，詎料打完三劑疫苗的患者PCR採檢竟呈陽性，心導管團隊花了40分鐘進行環境防護，並穿戴防護裝備待命，搶在黃金救援時間90分鐘內，完成屏東首例確診者冠狀動脈支架置放手術，患者術後意識清楚，已轉入加護病房隔離治療，並開始使用新冠口服抗病毒藥物。

執刀的屏基心臟科主治醫師吳榮州表示，心肌梗塞患者從血栓那一刻起，就在跟死神搶時間，必須搶在黃金救援時間介入治療。該名患者三條冠狀動脈都有病變，其中右冠狀動脈阻塞達95%併有血栓，但因是新冠確診者，必須先進行環境防護，醫護人力也增加一倍，所有前置作業完成，患者再從專屬電梯及通道進入心導管室，全程都在搶時間。

該名患者經打通病變位置，並置放血管支架後，馬上舒緩胸悶、胸痛症狀，之後轉送加護病房隔離治療，已開始使用口服抗病毒藥物。