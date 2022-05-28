花蓮溪出海口逾20隻野鳥異常死亡 送驗確認感染H5N1

花蓮縣近日有鳥友觀測發現，花蓮溪出海口大批鳥類異常死亡，花蓮野鳥學會立即通報縣府，採檢確認為H5N1高病原性禽流感病毒株，是花蓮野鳥首度發現。農業處說，H5N1傳染給人的機會非常低，請民眾勿過於擔心，縣府已加強鄰近環境消毒，鳥會也請鳥友協助持續觀測。

花蓮溪出海口為國家重要濕地，最近是燕鷗大量過境期，每天都有大批鳥友前往賞鳥。本月23日，鳥友目擊到出海口灘地鳥屍橫陳，超過20隻暴斃，還有部分野鳥飛行時速度緩慢，有氣無力，擔心是疾病或中毒造成集體死亡，向花蓮縣野鳥學會通報。

縣府動植物防疫所接獲鳥會通報展開調查，發現死亡鳥種以黑腹燕鷗為主，少部分為蒙古鴴及鐵嘴鴴，經採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，結果昨天出爐，鳥屍身上驗出高病原性的禽流感H5N1病毒株。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，禽流感依毒力強弱可分為高病原性與低病原性兩類，此次檢驗出的H5N1，在西部野鳥監控發現比例較高，在花蓮則是首度發現；雖是高病原性，但國內養禽場發生禽流感的主要型別為H5N2，並不是H5N1，且傳染給人的機會非常低，請民眾不要太擔心。

縣府已派員到花蓮溪出海口沙丘灘地及鄰近區域消毒，針對半徑5公里內的養禽戶加強訪視、協助場域及周邊消毒，也提供消毒藥劑給養禽戶。花蓮野鳥學會也將死亡檢體分別送往野生鳥類急救站、屏東科技大學專家學者檢測，並請鳥友協助持續觀測。