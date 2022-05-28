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台南傳統市場「快閃促銷挺攤商」 首場2千顆鳳梨秒搶光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供
台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供

疫情升溫傳統市場生意也飽受衝擊，台南市場處從今天在7處傳統市場舉辦快閃促銷送鳳梨活動， 消費200元以上就可以領一顆鳳梨，1處市場分配300顆共2100顆，不到半小時被搶光光，攤商都很滿意，市場處表示將陸續舉辦超過百場以上快閃促銷活動，市長下周一防疫記者會公布。

市場處表示，傳統市場歷經新冠肺炎疫情爆發，雖積極配合中央疫情指揮中心防疫規定，確實落實單一路口到實聯制，民眾進入市場需配合量體溫、噴酒精等作為，與民眾站在同一陣線積極防堵疫情進入市場，但疫情對市場營業造成不小衝擊，買氣平均少了2、3成。

目前正值台南「金鑽鳳梨」上市，關廟市場、保安市場、水仙宮市場、善化市場、中山市場、西港市場、學甲市場等7處市場消費，舉辦快閃促銷消送金鑽鳳梨一支！善化市場約不到15分鐘就被領光，所有市場也平均不到半小時內就被領光，攤商和民眾都非常開心。

台南市公、民有市場合計116處，將陸續以各市場不同特色推出快閃促銷，如是熟食攤生意受影響比較大，就會限定採買熟食多少錢送贈品，也會盡量採買市場內的產品做為購品，像沙卡里巴市場，可用知名熟食攤當贈品，民眾採買衣服多少錢等可以來領碗粿、米粿之類的。

市場處指出，市長黃偉哲指示傳統市場要再積極拓展新的零售模式，以振興傳統市場經濟與商機。如因應疫情開發創建台南便利送宅配平台，讓市場生鮮物品能不間斷送到消費者手上，讓市民在家安心防疫，還有保安市場、東菜市場等推出「防疫蔬菜箱」，宅配到府成果都不錯。

台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供
台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供
台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供
台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供
台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供
台南市7處傳統市場今天同步快閃促銷，消費就送鳳梨，很快就被領光。圖／經發局市場處提供

疫情 傳統市場 快閃 鳳梨

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