聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨終於要停了！氣象局：但下周二又有鋒面影響
天氣即將好轉！中央氣象局表示，明、後天水氣較少，降雨減緩，是未來一周天氣最穩定的時候，到了下周二、三又有鋒面影響，會帶來降雨；下周四則再轉為西南風，中南部會有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象局預報員羅雅尹說，過去幾天台灣有比較大範圍的降雨，今天清晨到上午期間，西半部仍有小範圍對流雲系造成降雨，由於台灣海峽附近仍有零散對流移入嘉義以北陸地，預估上午期間為局部地區帶來降雨。
羅雅尹說，下午過後中部以北、南部及東部的山區要注意局部午後雷雨，其餘地方則是多雲到晴。周日到周一水氣會減少，僅有午後雷雨，下周二到周三北部會有顯著降雨，水氣增加，不定時會有局部短暫陣雨跟雷雨。
羅雅尹說，下周四及周五在西南風影響下，中部、南部會有陣雨，其餘是多雲到晴。氣溫方面，下周南台灣白天氣溫最高可到34、35度，北部則可以到30度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言