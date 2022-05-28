小燕鷗繁殖季 海保署提醒「閒人勿近」以免觸法
4至7月是海洋保育動物小燕鷗繁殖季但各地鳥會監測卻發現，很多繁殖地有野狗入侵或人為干擾，甚至有人破壞鳥巢或輾壓巢位，海洋保育署提醒民眾在繁殖地區淨灘、垂釣或從事海岸活動時，切勿騷擾或傷害保育類小燕鷗家族，以免觸法。
海保署表示，小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，列為海洋保育類野生動物，繁殖季偏好在海岸開闊的砂礫地築巢，宜蘭、花蓮、桃園、彰化、嘉義等地區都有分布，2021年花蓮溪出海口、嘉義新塭滯洪池、布袋溼地公園與桃園竹圍漁港四處更有百巢以上，牠們常在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田等濕地環境單獨或結群活動，繁殖時每巢約有1到3顆卵，由雌雄鳥輪流孵卵和育雛。
去年海保署為監測小燕鷗族群，與台大及各地鳥會志工進行全台小燕鷗的繁殖族群調查，首度在花蓮溪出海口、嘉義布袋濕地公園及考潭滯洪池，還有苗栗後龍西湖溪出海口等地紀錄到繁殖活動，總計2250巢，估計有1783隻成鳥，但也發現多處繁殖地有野狗入侵、甚至有人為破壞巢蛋或車輛輾壓過巢位的痕跡，影響小燕鷗繁殖。
海保署說，小燕鷗是海洋保育類野生動物，依據野生動物保育法規定，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其他利用，違者恐將面臨對應刑責，民眾進行海岸活動時，務必小心留意，若發現疑似違法行為，可蒐證向所在地海洋保育主管機關檢舉。
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