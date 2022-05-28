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小燕鷗繁殖季 海保署提醒「閒人勿近」以免觸法

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
4至7月是海洋保育動物小燕鷗的繁殖季，海洋保育署提醒民眾在海岸活動時切勿騷擾或傷害保育類小燕鷗家族，以免觸法。圖／海保署提供
4至7月是海洋保育動物小燕鷗的繁殖季，海洋保育署提醒民眾在海岸活動時切勿騷擾或傷害保育類小燕鷗家族，以免觸法。圖／海保署提供

4至7月是海洋保育動物小燕鷗繁殖季但各地鳥會監測卻發現，很多繁殖地有野狗入侵或人為干擾，甚至有人破壞鳥巢或輾壓巢位，海洋保育署提醒民眾在繁殖地區淨灘、垂釣或從事海岸活動時，切勿騷擾或傷害保育類小燕鷗家族，以免觸法。

海保署表示，小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，列為海洋保育類野生動物，繁殖季偏好在海岸開闊的砂礫地築巢，宜蘭、花蓮、桃園、彰化、嘉義等地區都有分布，2021年花蓮溪出海口、嘉義新塭滯洪池、布袋溼地公園與桃園竹圍漁港四處更有百巢以上，牠們常在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田等濕地環境單獨或結群活動，繁殖時每巢約有1到3顆卵，由雌雄鳥輪流孵卵和育雛。

去年海保署為監測小燕鷗族群，與台大及各地鳥會志工進行全台小燕鷗的繁殖族群調查，首度在花蓮溪出海口、嘉義布袋濕地公園及考潭滯洪池，還有苗栗後龍西湖溪出海口等地紀錄到繁殖活動，總計2250巢，估計有1783隻成鳥，但也發現多處繁殖地有野狗入侵、甚至有人為破壞巢蛋或車輛輾壓過巢位的痕跡，影響小燕鷗繁殖。

海保署說，小燕鷗是海洋保育類野生動物，依據野生動物保育法規定，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其他利用，違者恐將面臨對應刑責，民眾進行海岸活動時，務必小心留意，若發現疑似違法行為，可蒐證向所在地海洋保育主管機關檢舉。

小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，列為海洋保育類野生動物，繁殖季偏好在海岸開闊的砂礫地築巢。圖／海保署提供
小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，列為海洋保育類野生動物，繁殖季偏好在海岸開闊的砂礫地築巢。圖／海保署提供
4至7月是海洋保育動物小燕鷗的繁殖季，海洋保育署提醒民眾在海岸活動時切勿騷擾或傷害保育類小燕鷗家族，以免觸法。圖／海保署提供
4至7月是海洋保育動物小燕鷗的繁殖季，海洋保育署提醒民眾在海岸活動時切勿騷擾或傷害保育類小燕鷗家族，以免觸法。圖／海保署提供

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