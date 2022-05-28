滯留鋒面影響近尾聲、西部偶有陣雨 明天天氣更好

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，影響台灣好幾天的滯留鋒，今天逐漸北移到浙江一帶，持續長時間的降雨將不復存在，受西南風影響，有些水氣從台灣海峽進入陸地，西半部在今天還是偶有陣雨機會，有些地方瞬間雨勢會稍微大一點，不過持續時間都不會太長。另外在北部山區與東北部山區午後有短暫陣雨發生機會。

氣溫方面，今天各地高溫可回升到30-32度，中午感受上會有點悶熱了，低溫也在24-25度，不會太涼。

他說，預期明天天氣會再更好，各地上半天可見到陽光，下半天中南部山區與東北部山區有午後雷陣雨，且氣溫會再上升，各地高溫可到31-33度，比今天還要再熱一些。但建議仍避免前往山區活動，因為連日大雨土石潮濕鬆軟，仍有一定風險存在。

廖于霆說，下周天氣跟本周將會很不一樣，鋒面位於浙江到台灣北部海面，有時稍微靠近，但暫無大幅南下跡象，台灣位於西南風勢力範圍，天氣時晴時雨，每波降雨時間不會太長，白天氣溫感受悶熱，晚間則是舒適，越來越有夏天感覺。中南部山區每天都有午後雷陣雨機會，前往山區活動還是要留意。