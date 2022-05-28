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局部偶雨將轉晴 吳德榮：明天晴朗各地熱如盛夏

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地將轉晴，明天滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，各地熱如盛夏，高溫將升至34度以上。本報資料照片
今天各地將轉晴，明天滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，各地熱如盛夏，高溫將升至34度以上。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒逐漸北移，仍有局部短暫降雨，雨勢較昨天明顯減小。山區已累積大量降雨，易有坍方、落石發生，山區活動應注意安全。傍晚起各地轉晴。今氣溫略升，北部21至30度，中部22至33度，南部23至34度，東部21至33度。

吳德榮表示，明天滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，各地熱如盛夏，高溫將升至34度以上。大氣不穩定，午後近山區有局部地區陣雨或雷雨的機率。下周一台灣受西南風影響，迎風面的中、南部易有對流發生；背風面的北部、東半部天氣晴朗、午後有局部地區陣雨或雷雨的機率；各地熱如盛夏。

他說，下周二滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，並有較大雨勢。下周三至周五滯留鋒又漸北移，受西南風影響，迎風面的中、南部易有對流發生；背風面的北部、東半部晴午後有局部地區陣雨或雷雨的機率；台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏。

吳德榮 高溫

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