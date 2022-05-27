高溫多彩釉老陶藝家 王修功展新釉

高齡92、享譽兩岸、在國際拍賣場創下天價的陶藝家王修功將在台展出新釉！28日起一連40天，王修功將在永康街的壺意堂陶瓷美術館展出他以「生命璀璨之鏡-王修功瑰麗多彩釉作品展」為名的高溫多彩釉。

曾在蘇富比售出百萬元陶藝作品的王修功，是大中華地區陶瓷藝術的開創者之一，他以長期不懈的研究精神反覆實驗，淬鍊出新時代的多彩新釉。他開創1230度以上的高溫多彩釉燒成技巧；以淋潑、噴槍等上釉方式，重新詮釋傳統釉彩的瑰麗身影，也幻化出富含東方哲思的美學意境。

他自創「高溫釉下彩」手法，陶瓷上的各色釉彩可以一次燒成，他的作品曾在上海美術館展出，晚年已不再燒窯，最近，新北市頒給他終身成就獎，陶藝界人士稱他是當代最具代表的陶藝家。他的作品在國際拍賣場價格，都在250萬至400萬之間。

王修功生於甘肅。是杭州藝專正科班出身，倉皇流亡來台時，由李紹白指導陶瓷的技藝，與陶瓷結下了不解之緣。李紹白當時擔任前工礦公司北投陶瓷廠廠長，而當時台灣陶瓷被視為日常用品及工藝品，談不上藝術價值。王修功卻認為「畫陶」也是一門藝術，於是以其「繪畫」正科班的素養及才華，開始為陶瓷界開闢新徑。

王修功一直倡導「陶瓷藝術、就是陶瓷藝術」的理念，伸言之「現代陶藝」，便是以現代藝術理念，與陶瓷科技相結合之下的新生物。他對多彩釉色的豐富變化有強烈的偏好，希望以釉色富於變化的熔流特性，來表現對繪畫藝術的理念。他以噴槍作為畫筆、以陶瓷胚體當畫布，繪出特色獨具的抽象畫面，表現陶藝與繪畫在材料上的差異性。

「生命璀璨之鏡-王修功瑰麗多彩釉作品展」展覽日期：2022.5.28-7.10，展覽地址：台北市大安區永康街10─5號，聯絡電話：02─33222316，展出時間：週日～週四 11:00-21:30、週五～週六 11:30-22:00。

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