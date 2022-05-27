端午對號座位僅賣出3成 高鐵祭點數加倍贈活動

端午節假期即將到來，台灣高鐵說，端午假期疏運期間，總計5天提供757班次的旅運服務，但截至今日上午9時止，標準車廂對號座座位約銷售3成。

高鐵說，包括端午疏運期「早鳥優惠」適用車次之65折、8折、9折優惠，以及「大學生優惠」提供指定車次5折、75折、88折，仍有空位可供旅客訂位享優惠。

高鐵也說，加碼針對高鐵TGo會員，推出「點數加倍贈」限時優惠活動。凡旅客以TGo會員身分購買台灣高鐵端午疏運期間（6月2日6日）之不限票種車票及全系列旅遊產品，並於疏運期間完成搭乘者，即可享加贈一倍紅利點數的好康，加倍贈點數將於6月15日自動歸戶。

高鐵公司提醒旅客，注意防疫相關規定並配合政府指引，自進入車站大廳起即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩。高鐵車站及各車次列車開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須配戴口罩。