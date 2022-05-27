6月壽星免費入園！遠雄海洋公園「冰雪大砲」暑假來襲

本土疫情有望於6月底趨緩，為迎接今年暑假，花蓮遠雄海洋公園6月起推出多項優惠，提前為暑假暖身。其中，包括「6月壽星免費入園」，6/3~6/5端午連假不適用，6月壽星本人憑身分證(小孩憑健保卡)，即可享免費入園(需搭配一位同行者現場購買全票890元)。

此外，「海洋回饋季卡」可無限次數入園，3~6歲699元，7歲(含)以上999元，銷售日期6/6~6/30(限現場臨櫃購買)，可一路玩到9/30。6/6~6/19另於網路商城預售「Hi，Young年輕人站出來」，享四人同行2,396元(四人需為81~91年次，入園時需驗證)，此套票優惠使用期間為6/13~9/30。

今年暑假海洋公園也將推出「海洋冰風暴2 冰怪來襲」主題活動，7/1~9/11可享冰雪特效，並首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，全台首見的「冰雪大砲」及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，還有環景式的冰凍感，彷彿置身冰原上，讓遊客在炎熱的夏天更加清涼消暑。