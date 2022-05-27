選在蘇澳港 港務公司攜手縣府推宜蘭首座空品維護區

蘇澳港為台灣東部海岸重要商港，每日大型車輛來往頻繁，台灣港務公司基隆港務分公司蘇澳港營運處推動綠港政策，與宜蘭縣政府共同推動劃設蘇澳港為宜蘭縣內第一處空氣品質維護區，商港管制區範圍內之陸域部分自明年元旦起即為空品維護區，未在1年內經任1縣市環境保護局排煙檢驗合格的柴油車輛，不得行駛於該區域，如違法可處5百至6萬元罰鍰。

據宜蘭縣府規劃，即日起至12月31日止為管制措施宣導期，經稽核不合規定者，將寄發通知單提醒車輛所有人至各縣市排煙站動力計取得車輛檢驗合格紀錄或柴油車自主管理標章；空氣品質維護區自明年元旦正式實施後，經稽核不合規定者，依空氣污染防制法第40條及同法第76條第2項規定，處車輛使用人、所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

港務公司說，近年來政府積極對於不符合排氣標準之車輛宣導汰舊換新，或加裝污染防治設備或調修燃油控制系統等多元化補助政策，預期可有效降低使用老舊車輛並提高新期別車輛使用率，未來將於港區出入口安裝車輛辨識裝置，偵測出入車輛是否取得合格標識。

港務公司也說，有鑑於該計畫即將於明年上路，現已頻繁宣導進出蘇澳港柴油車輛業者至宜蘭縣政府環境保護局柴油車排煙檢驗站完成自主到檢作業。