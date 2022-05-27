快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

染疫率6%「與境外差不多」 陳時中曝放寬邊境政策時間

新北發布紓困方案 房屋及牌照稅等八項費用減收

選在蘇澳港 港務公司攜手縣府推宜蘭首座空品維護區

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
港務公司與宜蘭縣政府共同推動劃設蘇澳港為宜蘭縣內第一處空氣品質維護區，明年元旦起適用。圖／港務公司提供
港務公司與宜蘭縣政府共同推動劃設蘇澳港為宜蘭縣內第一處空氣品質維護區，明年元旦起適用。圖／港務公司提供

蘇澳港為台灣東部海岸重要商港，每日大型車輛來往頻繁，台灣港務公司基隆港務分公司蘇澳港營運處推動綠港政策，與宜蘭縣政府共同推動劃設蘇澳港為宜蘭縣內第一處空氣品質維護區，商港管制區範圍內之陸域部分自明年元旦起即為空品維護區，未在1年內經任1縣市環境保護局排煙檢驗合格的柴油車輛，不得行駛於該區域，如違法可處5百至6萬元罰鍰。

據宜蘭縣府規劃，即日起至12月31日止為管制措施宣導期，經稽核不合規定者，將寄發通知單提醒車輛所有人至各縣市排煙站動力計取得車輛檢驗合格紀錄或柴油車自主管理標章；空氣品質維護區自明年元旦正式實施後，經稽核不合規定者，依空氣污染防制法第40條及同法第76條第2項規定，處車輛使用人、所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

港務公司說，近年來政府積極對於不符合排氣標準之車輛宣導汰舊換新，或加裝污染防治設備或調修燃油控制系統等多元化補助政策，預期可有效降低使用老舊車輛並提高新期別車輛使用率，未來將於港區出入口安裝車輛辨識裝置，偵測出入車輛是否取得合格標識。

港務公司也說，有鑑於該計畫即將於明年上路，現已頻繁宣導進出蘇澳港柴油車輛業者至宜蘭縣政府環境保護局柴油車排煙檢驗站完成自主到檢作業。

蘇澳 宜蘭 柴油車

延伸閱讀

宜蘭+1779 排68場次校園疫苗接種、兒童BNT快打站明開打

宜蘭垃圾車App不再卡卡 全新版本即日起上線

品嘗道地港式餐點！ 宜蘭私房美食「太平山下史忽仔」 在布偶貓寵物咖啡店度過悠閒午後

綠新世代指宜蘭「倒退嚕」 藍：縣長兌現承諾民眾有感

相關新聞

酷拉皮卡要下船了？冨樫發文：還有四話 網路聲量直線上升

知名漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER）的作者冨樫義博，因為太常以各種理由休刊停更，被網友戲稱為「富奸」，甚至還演變成拖稿的代名詞。目前《獵人》已休刊三年多，讓許多粉絲忍不住懷疑自己有生之年是否看得到結局。

端午搭客運享優惠 首都、台北客運：往返花蓮可省1小時

配合端午節連續假期，首都及台北客運祭出多項優惠措施，包括「台北-宜蘭、羅東」110元，「台北-礁溪」80元，「板橋-花蓮...

信眾齊聲高喊「進喔，進喔」 白沙屯媽祖回鑾安座

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步進香活動，今天下午3點左右，在大批信眾齊聲高喊「進喔，進喔」，神轎在廟門前三進三出，隨後衝入...

非洲豬瘟肉品郵包 520開始查獲後收件人首次罰20萬元

移民署提醒，近日郵政及檢疫機關，多次從國際郵包中查獲並檢出含有非洲豬瘟病毒的肉製品，有鑑於國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，...

雲林洋香瓜遭氣候摧殘逾6成腐果爛藤 農民心痛盼救助

雲林縣洋香瓜種植面積147公頃，受5月大雨影響，災損面積達6成以上，縣長張麗善今與農業處代理處長蔡耿宇、台南區農業改良場...

居家飲食注意健康「粽」點 掌握4妙招、吃粽不增重

對於即將到來的端午佳節，國民健康署教大家線上聰明購，搭配吃粽小技巧：享用不過量、看清營養標示與成分、少沾料少負擔、種類替代聰明吃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。