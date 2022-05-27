田尾青農育新種追念亡友和外婆 朱槿「曙光」今年問市
彰化縣田尾鄉青農謝丞傑把好友贈送的朱槿培育出兩種新品種，分別命名希望、曙光，紀念車禍喪生的好友，謝丞傑也把外婆的菜園改造為英式花園，改良外婆生前種植的主要農作物九層塔，目前新品種朱槿與九層塔都可扦插種植，已經量產上市。
謝丞傑28歲，員林農工園藝科、中州科大景觀設計系畢業，園藝本來就是他的最愛。高一那年有一名遊客到田尾公路花園買盆花，認識在園藝店打工的謝丞傑，兩人對話後發現相當投緣，互加Skype交流種花蒔草的經驗，有臉書之後又互相為臉友，直到高三某日那名朋友斷訊，謝丞傑多次聯絡才知道對方車禍去世。
看著好友贈送的朱槿，花在人逝，謝丞傑無限感慨，除了決定愛護這株代表友誼長存的禮物花，他進一步培育新品種當作延續好友生命，經過人工授粉、採種籽、播種、選種、扦插等長達近3年實測，確保新品種的長根、不同季節的開花和花色都穩定，「希望」2020年發表，「曙光」今年上市。
謝丞傑從小跟外婆親近，經常在外婆的菜園玩耍，看著外婆種植和採收九層搭出售，及外婆苦惱九層塔感染露菌病，所以，謝丞傑大學畢業後專心培育新品種朱槿，同時動腦筋改良九層塔品種。
沒想到外婆兩年前去世，滿懷思念之情的謝丞傑把菜園改造為英式花園，栽種各式各樣花卉和可食用植物，包括數十種品種的朱槿和多種品種的九層塔。他說，有抗病力、抗菌力的九層塔通常葉面長細細刺毛，口感差，不然就是沒九層塔香味；謝丞傑今天說，在育種過程中要挑出沒刺毛、有香味的新品種九層塔，還要選出青梗，以免消費者炒菜時滲出色素讓菜餚看起來「髒髒的」。
田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，田尾青農謝丞傑從網路、書籍和實務中摸索，培育新品種無師自通，育成大花、重瓣的新品種菊花「金皇」，成為國際花卉市場受歡迎程度僅次於蝴蝶蘭的第二暢銷盆花，又培育新品種朱槿「曙光」「希望」和抗露菌九層塔（羅勒），足以作為彰化縣花卉產業青農的表率。
培育新品種雖有成就感，但謝丞傑面臨授權種植的難題。「台灣人對買新品種的觀念有待加強。」他說，日本公司和農民有購買新品種專利的觀念，即使沒專利權，也會尊重研發新品種者的權利，台灣人不是這樣，讓他頗感困擾。吳政憲勉勵他，即使如此，還是要往培育新品種方向發展。
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