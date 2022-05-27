中華電信Hami Video「4D全視角」直播中職熱血賽事

中華職棒新賽季熱血開打，中華電信Hami Video領先業界，以獨家4D全視角轉播技術全程Live直播2022例行賽中信兄弟主場，申租「CPBLTV」館全賽事、中信兄弟主場方案的球迷，即可體驗4D全視角服務，享受全場零死角觀賽視野，隨時掌握接殺、盜壘及全壘打等精采片段，還能動動手指旋轉畫面超過100度、隨意放大縮小、慢速播放、即時回看比賽精采瞬間。Hami Video自即日起不分平假日，轉播近50場台中洲際主場例行賽，場場皆能讓球迷化身導播，選擇想看的獨家視角。

Hami Video持續轉播精采運動賽事，去年共播出超過40場中信兄弟賽事及熱血的中職總冠軍賽，收視總分鐘數突破360萬大關；今年再次於台中洲際棒球場架設近50支高速攝影機，以「4D全視角」Live直播精采賽事，藉由現場即時運算，讓球迷透過5G高速傳輸、低延遲特性，盡情享受本壘、一壘、二壘、三壘共4個全視角畫面，宅家防疫也能盡享熱血賽事。

Hami Video「CPBLTV館」推出單隊與全5隊兩種訂閱選擇，單隊訂閱月付77元即可輕鬆為最支持的球隊加油，隨選隨看60場主場賽事；全5隊方案月付277元或750元90天觀看，盡享中職全5隊主場賽事，更獨享包含二軍賽事、二軍總冠軍賽、一軍季後賽、總冠軍賽、明星賽、交流戰、頒獎典禮等重要時刻，並提供頻道3天回看、聊天室、完整VOD（含本季與歷史賽事）等貼心觀賽功能，海外用戶一樣可訂閱。