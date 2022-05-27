台鐵公司化三讀通過 交通部年底完成16條子法審議

爭論近20年的台鐵公司化課題踏出重要一步，立法院今日三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」。交通部長王國材說，感謝在立法院審議過程中，朝野立委對公司化的支持與指正，後續將由跨部會的「台鐵公司推動會報」在年底審議完成16個子法並確定公司組織，預定在2024年1月完成公司掛牌。

王國材說，在蔡英文總統與行政院院長蘇貞昌指示「安全、安定、轉型」的政策下，在確保營運安全、員工權益保障，以及財務永續前題下，期透過台鐵組織改革，賦予公司自主及經營彈性，重新定位組織體制及架構，加入安全意識的元素，也為長期所背負龐大債務，找尋合理解決方案，並且鬆綁法規、活化資產提升收益挹注財務，創造永續經營基礎，並確保改制過程中員工權益保障，為135年台鐵重新打造有利的經營環境，也期待開創台鐵安全、營運新文化。

交通部也說，未來在公司子法研訂及實質作業推動更需要工會及員工的參與。為利台鐵公司順利於2024年1月掛牌成立，對於後續公司籌設之行政作業，交通部將成立跨部會台鐵公司推動會報，期間將借重港務公司、桃機公司、中華郵政等家國營公司化經驗，並邀請工會參與討論。

立法院三讀之「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」共計23條，其中設置安全委員會、資產及取得方式、既存短期債務之處理方式及原機關員工相關權益等重要內容，亦參採納入工會版相關意見。本條例重要內容有八項：

一、 政府獨資國營公司，概括承受臺鐵局業務範圍(第一條、第三條、第九條)。

二、 以營運安全為關鍵核心，在董事會下設立安全委員會，並訂定年度安全計畫確實執行(第二條、第五條、第六條、第八條)。

三、 公司所需資產，由政府以無償提供使用、作價投資、贈與、補助、出租或設定地上權方式辦理等方式提供(第九條)。

四、 既存短期債務，由交通部設立基金清零(第十條)。

五、 現職員工可以自由選擇保留公務員身份，或改為公司從業人員身分(第十三條、第十五條)。

六、 現職員工不因公司成立而裁員，且其服務年資、薪資、退休、資遣、撫卹及勞動條件等均予維持，以確保員工權益(第十三條、第十五條)。

七、 鐵路基礎設施之建設、重置，及營業與維修車輛之購置，以及鐵路基礎設施及車輛大修所需費用，由交通部編列預算支應(第十九條)。

八、 因配合政府政策任務所造成之營運虧損，由政府負責補貼(第二十一條)。