養豬廚餘恐藏非洲豬瘟 鍾佳濱促中央設場外蒸煮設施

為避免非洲豬瘟病毒藉由養豬廚餘危害台灣豬，民進黨立委鍾佳濱接受廚餘養豬協會陳情，希望農委會及環保署能考量豬農心聲，依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，設定期程逐步推動。農委會副主委黃金城說，只要找到適當的場地，會盡最大的力量輔導、協助農友設立場外蒸煮場與建置設備。

農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，近期向行政院提出「限制家戶廚餘直接進入養豬場」的短、中、長期策略。

屏東廚餘飼養畜禽協會理事長方志源表示，過去已配合政府要求設置蒸煮場、依照SOP處理廚餘後才餵養豬隻，而未來若限制「家戶廚餘」直接進場，政府應該要先提出配套措施，尤其希望請農委會輔導場外蒸煮場的設置，如此才能創造政府、業者、環保三方共贏。

台中廚餘養豬協會前理事長朱家慶說，三年前就已開始爭取設置蒸煮中心，但目前最大的問題是沒有相關規範而難以建置，因此希望主管部會能盡速有明確的辦法輔導。

鍾佳濱表示，限制家戶廚餘直接進場為考量風險程度而應依需求量分流、分區執行，但家戶廚餘因相對來源複雜、路程上有許多不確定因素，「廚餘運送車就像蜜蜂授粉，在不同花叢中飛舞，就容易沾染病毒、帶動傳播」，因此必須讓蒸煮場與養豬場隔開，才能降低病毒傳播可能、增加家戶廚餘養豬的安全性。

鍾佳濱說，農委會未來在設置場外廚餘集中蒸煮場時，應考量各區狀況不同、分區設置，在量能充足前，除積極輔導55家僅收家戶廚餘的養豬場升級兼收事業廚餘，並媒合事業廚餘滿足家戶廚餘的缺口外，在缺口滿足前，也應提供必要的飼料補貼，以維護豬肉供應充足；至於環保署則應積極提出堆肥化與能源化政策，減少對既有廢棄物清理設施的負擔。

黃金城說，並未禁止家戶廚餘養豬，而是限制直接進入養豬場蒸煮，只要能在場外有場所，經過蒸煮後就能送至養豬場。他也承諾，農委會畜牧處會盡最大的力量，輔導、協助農友設立場外蒸煮場與建置設備。

農委會畜牧處長張經緯說，「限制廚餘直接進場」的短、中、長期三個方案為同時推動進行，至於用地，除現有化製場可協助外，也協助有意願的農民將現有養豬場轉型，並透過變更農牧用地編地變更為特定目的事業用地，以符合相關土地管理規範。