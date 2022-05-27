華航今起開賣飛機上的退役餐車 限量30台、要價3萬元

華航將開賣30台曾陪伴空服員在空中完成無數次供餐任務的餐車，預計於今日下午2點起於eMall商城限量開賣，再加碼贈送30天不限次數的eMall商城88折專屬優惠，每台餐車售價新台幣3萬元。

華航表示，這批「最有故事的餐車」曾陪著華航空中女王747-400完成最後飛行任務，更是空服員在機上的最佳拍檔，曾在空中服役超過15年，陪伴空服員端出台灣牛肉麵、日本章魚燒、越南河粉、泰式酸辣海鮮湯、印尼沙嗲肉串等各國特色美食，既是美食外交官也是擺滿免稅品的行動百貨公司，在有限的機上空間提供最大化的儲物功能，是一台擁有魔術大空間的萬能餐車。

華航此次限量推出的「全車款」餐車，長81.5公分、寬30公分、高103公分，可以放42份經濟艙餐點。每台餐車售價新台幣3萬元，隨車附贈8個抽屜，可在家中隨時移動、靈活便利，踩下剎車即固定，還有門閂及磁吸式門板，讓餐車不只是餐車，而是最時髦的收納空間。

一位空服員回憶道，曾經服務過一位老奶奶，對於餐車可以變出多樣食物及飲料很是好奇，特地在巡航期間邀請她參觀機上廚房，介紹餐車服務流程，以及模仿推餐車送餐，一圓奶奶年輕時的空服夢。