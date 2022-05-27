南投6成扶助家庭受疫情衝擊 家長憂心失業、斷炊

國內疫情嚴重，弱勢家庭面臨健康、收入雙重打擊。南投家扶中心統計，已有209名扶助家庭成員確診，數字還不斷增加。孩子、父母染疫居隔，收入也沒著落，家扶社工以電話、通訊軟體視訊關懷，將物資送到染疫扶助家庭門口，讓他們居隔期間不斷炊。

家扶中心社工說，疫情延續2個月，最常接到受扶助家庭求助「居隔又確診，無法外出工作，孩子沒奶粉、尿布」、「幾天沒工作，家裡沒有東西可吃」、「孩子高燒不退，要不要送醫？」，疫情帶來的衝擊，在弱勢家庭最明顯。

社工觀察，弱勢家庭大多數是多人共處一室，一旦家中有人確診，往往全家染疫。家長除了要注意孩子健康，還要擔心孩子的學習，社工鼓勵孩子、家長透過線上培力課程，協助家長運用線上資源與孩子交流，拉近彼此的距離，緩解管教照顧壓力。

社工也準備防疫物資，除了食物等生活用品，還有口罩、消毒水、酒精等防疫物品，並提醒扶助家庭做好居家清消，避免疫情在家中擴散。

南投家扶中心主任魏季李說，六成以上扶助家庭因疫情收入減少，就醫、快篩劑等費用也加重負擔，家長更擔心失去工作，家扶中心由社工評估，提供「物資箱」、「防疫物資包」及「急難救助金」，協助弱勢家庭應變緊急狀況。