電動車充換電設施電價30日上路 王美花：費用會很有感

台電台北市區營業處今天啟用全國首座整合既有地下停車場的「電動車智慧充電示範場」，作為住宅用充電樁設置範例。經濟部長王美花也宣布下周一起電動車充換電設施電價將正式上路，基本電費減少80%，尖、離峰用電價差更達每度6元以上。

台電北市區處今天在營業處地下停車場啟用首座電動車智慧充電場，分為集合住宅和企業充電場，並由王美花充入第一度電。

台電表示，我國電動汽機車市場規模近年大幅增加，根據交通部統計，至今年4月底數量已接近60萬輛，帶動家用充電樁設置整體需求，鑒於現有一部分集合住宅的充電樁直接從既有家戶電表後個別增設，長期來說，紛雜的管線破壞公共空間美觀，也會影響民眾家戶用電安全。

台電北市區處的充電示範場展示專設電動車電表整合充電設施線路，搭配EMS（Energy Management System）電能管理系統，提供可兼顧安全美觀及智慧管理的住宅充電新模式。配電處副處長饒祐禎說，管理系統可分層顯示停車場每層樓的充電樁，台電也做了示範幹線兼顧美觀和用電安全，不然每台電動車若都自己接線，一台車起碼兩條線，60台就120條線，會有安全疑慮。

台電總經理王耀庭表示，一般家戶用電有累進電價，電動車和企業或一般工廠一樣，分為基本電費和流動電費，因為電動車充電時間不長，基本電費從200多元降為約40元，降低了80%，流動電費的尖、離峰用電價差達每度6元以上，尖峰時間為下午4時至晚上10時，其他時間都是離峰充電。

王耀庭說，電動車的數量今年成長會更快，希望所有電動車都納入能源管理系統管理，再生能源發電多的時候就是台電鼓勵大家充電的時間，「只要想充電，台電絕對可以提供電能」。

王美花說，電動車專屬時間電價計費新制是很好的誘因，搭配再生能源、分散充電樁電源，可以降低電費，不會有缺電問題，時間電價將於30日正式上路，有電動車的民眾就能按照新的機制充電，「費用會很有感」。