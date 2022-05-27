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苑裡火車站獲台鐵金路獎 再添故事掛軸勾人回憶

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
當年苑裡火車站以磚造登窯呈現「紅磚故鄉」意象，榮獲台灣鐵路局金路獎。記者吳傑沐/翻攝
當年苑裡火車站以磚造登窯呈現「紅磚故鄉」意象，榮獲台灣鐵路局金路獎。記者吳傑沐/翻攝

苗栗縣苑裡火車站於2007年結合社區產業資源，以磚造登窯呈現「紅磚故鄉」意象而獲好評，榮獲台灣鐵路局金路獎，成為西海岸唯一獲獎之車站；前天上午，贊助苑裡站的金良興磚廠再添贈故事掛軸，懸掛在站門口，讓旅客能再次回憶紅磚意象的故事。

15年前的緣份與機遇，造就一段多年的情誼。金良興磚廠董事長易榮昌說，2006年甫掛牌觀光工廠，在前往拜訪苑裡火車站長蕭茂安時，聽到他正苦惱金路獎評選中該如何凸顯在地特色，當場提議以磚造登窯來呈現「紅磚故鄉」意象，並由金良興磚廠贊助與苑裡火車站各半經費，完成磚造登窯與磚雕字體等。

初步成果再獲管理單位與其他團體支持，如在地農會、扶輪社、獅子會、青商會等投入贊助，各項休憩景觀與特色呈現，讓苑裡火車站風貌煥然光彩，順利榮獲金路獎。

易榮昌說，這次只印製兩張紅磚故事掛軸，一張贈由苑裡火車站懸掛，希望能勾起成為地方乘客與鐵道迷的共同回憶，另一張懸掛在蔡家古厝，也能讓旅客見證到紅磚故鄉的起落故事。

紅磚故事掛軸贈由苑裡火車站懸掛，將再次勾起乘客與鐵道迷的共同回憶。記者吳傑沐/翻攝
紅磚故事掛軸贈由苑裡火車站懸掛，將再次勾起乘客與鐵道迷的共同回憶。記者吳傑沐/翻攝

火車站 鐵道迷

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