影／家戶廚餘擬禁入養豬場 鍾佳濱呼籲應備妥配套措施
農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，擬推出限制家戶廚餘直接進入養豬場的短、中、長期策略，民進黨立委鍾佳濱接獲養豬協會陳情，呼籲政府依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，才能創造政府、業者、環保三贏。
鍾佳濱指出，目前全台有415場具再利用檢核養豬場，其中360場兼收家戶與事業廚餘，但有55場僅收家戶廚餘，若限制家戶廚餘直接進入養豬場，場外集中蒸煮場又尚無備妥下，他擔憂養豬業者需求將出現缺口，廚餘也可能因無處去而有亂傾倒的狀況發生。
農委會則回應表示，農委會的立場不是禁止廚餘養豬，而是希望家戶廚餘不要直接進到豬場蒸煮，必須先在場外蒸煮後再送進去才安全，避免非洲豬瘟病毒進到廚餘交叉感染成為危險源，並說只要能找到適當的土地、地點，農委會願協助養豬戶設置場外蒸煮場等相關設備。
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