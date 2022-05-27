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影／家戶廚餘擬禁入養豬場 鍾佳濱呼籲應備妥配套措施

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，擬推出限制家戶廚餘直接進入養豬場的短、中、長期策略，民進黨立委鍾佳濱接獲養豬協會陳情，呼籲政府依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，才能創造政府、業者、環保三贏。記者余承翰／攝影
農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，擬推出限制家戶廚餘直接進入養豬場的短、中、長期策略，民進黨立委鍾佳濱接獲養豬協會陳情，呼籲政府依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，才能創造政府、業者、環保三贏。記者余承翰／攝影

農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，擬推出限制家戶廚餘直接進入養豬場的短、中、長期策略，民進黨立委鍾佳濱接獲養豬協會陳情，呼籲政府依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，才能創造政府、業者、環保三贏。

鍾佳濱指出，目前全台有415場具再利用檢核養豬場，其中360場兼收家戶與事業廚餘，但有55場僅收家戶廚餘，若限制家戶廚餘直接進入養豬場，場外集中蒸煮場又尚無備妥下，他擔憂養豬業者需求將出現缺口，廚餘也可能因無處去而有亂傾倒的狀況發生。

農委會則回應表示，農委會的立場不是禁止廚餘養豬，而是希望家戶廚餘不要直接進到豬場蒸煮，必須先在場外蒸煮後再送進去才安全，避免非洲豬瘟病毒進到廚餘交叉感染成為危險源，並說只要能找到適當的土地、地點，農委會願協助養豬戶設置場外蒸煮場等相關設備。

農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，擬推出限制家戶廚餘直接進入養豬場的短、中、長期策略，民進黨立委鍾佳濱（中）接獲養豬協會陳情，呼籲政府依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，才能創造政府、業者、環保三贏。記者余承翰／攝影
農委會為防堵非洲豬瘟病毒危害台灣本土豬，擬推出限制家戶廚餘直接進入養豬場的短、中、長期策略，民進黨立委鍾佳濱（中）接獲養豬協會陳情，呼籲政府依據廚餘來源風險高、低分流執行，並針對各地需求分區設置場外集中蒸煮設施，才能創造政府、業者、環保三贏。記者余承翰／攝影

廚餘 農委會 非洲豬瘟

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