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台人膳食纖維攝取很不足 國健署調查：這2類人最缺乏

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署呼籲，端午節吃粽子需注意營養均衡。記者許政榆／攝影
國健署呼籲，端午節吃粽子需注意營養均衡。記者許政榆／攝影

端午節國人喜愛吃粽子，但一般傳統肉粽，常使用花生、五花肉、鹹蛋黃等熱量過高、纖維量低的食材，容易造成腸胃道不適、增加體重和身體負擔等問題。國民健康署利用全榖及未精製雜糧，設計3款健康粽，讓民眾吃得更健康。

國健署副署長賈淑麗表示，國人膳食纖維攝取量，建議每人每日達25至35公克，不過根據國健署調查，全部國人膳食纖維攝取量不足，特別是2個族群最缺乏，為「兒童青少年」及「男性」，兒童青少年僅32至42%達標，代表超過6成沒有攝取足夠膳食纖維。

社區健康組組長羅素英表示，多攝取紅豆、綠豆、薏仁、蓮子、蓮藕、芋頭、栗子等全穀及未精製雜糧，可改善血脂肪、血壓、葡萄糖代謝、免疫功能，降低肥胖風險、調整腸道菌相改善腸道健康，預防高血壓、第二型糖尿病、心血管疾病以及大腸、胃、食道癌，預防及改善慢性疾病、維持健康體位、調整腸胃機能等3大好處。

羅素英指出，從中醫的角度來看，山藥、蓮子、薏仁、蓮藕，可以健脾養胃、清心消暑、還能強化免疫系統，適合夏天食用；而紫米、紅藜麥、五穀米富含植化素，可清除自由基，降低發炎反應。全榖及未精製雜糧中的維生素B群、礦物質及膳食纖維，亦能維持身體機能及強化腸道健康，可說是好處多多。

營養師楊哲雄說，粽子可用雞肉代替高脂五花肉，加入健脾養胃的白山藥、蓮子，較好消化且提升保護力。若要使用豬肉，可選豬腱肉等瘦肉部位，也可加入竹筍搭配紫米、紅薏仁等，豐富鐵質、維生素B群含量。若要製作素粽，可選豆皮、毛豆仁，搭配含單元不飽和脂肪的苦茶油烹煮及含薑黃素的咖哩粉，有抗氧化的功效。

楊哲雄指出，粽子熱量高，建議一天吃1顆為限、約拳頭大小即可，且粽子內蔬菜、蛋白質含量較少，建議可搭配青菜或豆腐湯，讓營養更均衡。

今國健署邀請料理網紅Amy老師傳授包粽子秘訣，將蒸煮熟的全穀雜糧拌入炒料的醬汁，鋪於粽葉上，放上炒好的餡料，再鋪上一層全穀雜糧及表面一層的炒料，蓋上粽葉，用蒸爐或電鍋蒸熟，就完成美味又具粽葉香的粽子。

Amy說，黏合粽子需有黏性的糯米，比例可抓糯米比五穀米為3:2或1:1，幫助全穀不鬆散。水煮粽餡料建議放8分滿，糯米及五穀米才能煮熟，較不容易「爆料」，且水煮前可在水中加入食用油，讓粽葉餡料不沾黏。

國民健康署說，糯米加上高油脂食物會延長胃腸排空的時間，容易造成胃酸過多、腹部脹氣等消化不良情形發生，食用時應細嚼慢嚥，適量攝取。

米豆藜麥素粽運用植物性蛋白價值高的豆皮、毛豆仁，搭配含單元不飽和脂肪的苦茶油烹煮及含薑黃素的咖哩粉，有抗氧化的功效。記者許政榆／攝影
米豆藜麥素粽運用植物性蛋白價值高的豆皮、毛豆仁，搭配含單元不飽和脂肪的苦茶油烹煮及含薑黃素的咖哩粉，有抗氧化的功效。記者許政榆／攝影
國民健康署利用全榖及未精製雜糧，設計3款健康粽，讓民眾吃得健康。記者許政榆／攝影
國民健康署利用全榖及未精製雜糧，設計3款健康粽，讓民眾吃得健康。記者許政榆／攝影
料理網紅Amy老師（左）與國健署副署長賈淑麗一同包粽子。記者許政榆／攝影
料理網紅Amy老師（左）與國健署副署長賈淑麗一同包粽子。記者許政榆／攝影
雞肉五穀粽（南部粽）以雞肉代替高脂五花肉，加入夏季健脾養胃的白山藥、蓮子，好消化又可以提升保護力。記者許政榆／攝影
雞肉五穀粽（南部粽）以雞肉代替高脂五花肉，加入夏季健脾養胃的白山藥、蓮子，好消化又可以提升保護力。記者許政榆／攝影
紫米紅薏仁粽（北部粽）豬肉可改豬腱肉，用竹筍搭配紫米、紅薏仁等鐵質、維生素B群含量豐富。記者許政榆／攝影
紫米紅薏仁粽（北部粽）豬肉可改豬腱肉，用竹筍搭配紫米、紅薏仁等鐵質、維生素B群含量豐富。記者許政榆／攝影

粽子 國健署

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